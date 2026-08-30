La ‘Hormiga’ se llena de halagos en sus primeros días en Grecia

José Luis Mendilibar destacó la actitud y el trabajo del delantero tras sus primeras sesiones con Olympiacos, palabras que ilusionan a la Hormiga

Armando González defiende su fichaje con el Olympiacos. | Imago7

La ‘Hormiga’ González vive sus primeros días en Grecia con buenas sensaciones y el respaldo de José Luis Mendilibar, quien destacó la actitud y el trabajo del delantero mexicano tras sus primeras sesiones con Olympiacos. El exjugador de Chivas ya forma parte de la convocatoria para el duelo de este domingo ante Asteras Tripolis, por la segunda jornada de la Super Liga de Grecia, y aunque todo apunta a que comenzará en el banquillo, el atacante tiene opciones de disputar sus primeros minutos en el futbol europeo. Lee la nota completa

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