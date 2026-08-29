Partidos de hoy 29 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
El sábado será protagonizado por intensa actividad en México, España, Inglaterra, Argentina, Italia, Portugal, Estados Unidos, Francia, Turquía y Países Bajos, entre otros países
Este sábado 29 de agosto llega con una agenda amplia de fútbol internacional, con partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, Serie A, Ligue 1, Premier League, Liga de Portugal, Bundesliga y MLS, entre otras más. La jornada reúne encuentros que pueden marcar el rumbo de distintos campeonatos y tendrá presencia de equipos mexicanos en el torneo local y de futbolistas nacionales que militan en Europa.
En la Liga MX, la jornada contempla cuatro partidos. A las 17:00 horas, Atlas recibirá a Querétaro, mientras Pachuca se medirá con Chivas. Más tarde, a las 19:05 horas, el líder América enfrentará a Puebla y la actividad del campeonato mexicano concluirá a las 21:10 con el encuentro entre Santos Laguna y Tigres UANL. Los cuatro compromisos aparecen como parte de la agenda principal del fútbol mexicano.
La Liga de España también tendrá actividad. Levante enfrentará al Real Betis de Álvaro Fidalgo a las 09:00 horas, Real Sociedad jugará contra Espanyol a las 11:00 y Sevilla cerrará la actividad de la competencia española ante Atlético de Madrid a las 13:30. Los encuentros forman parte de la fecha 3 del campeonato local.
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En Italia, la Serie A tendrá cuatro compromisos. Fiorentina se enfrentará a Frosinone y Sassuolo jugará contra Torino a las 10:30 horas, mismo horario para el duelo entre Monza y Udinese. Posteriormente, Juventus recibirá al Parma a las 12:45, en uno de los encuentros que concentra mayor atención dentro de la jornada italiana.
La Premier League también tendrá actividad desde temprano. Liverpool enfrentará a Nottingham Forest a las 05:30 horas, mientras Bournemouth jugará contra Everton y Coventry City ante Hull City a las 08:00. El calendario inglés tendrá otro partido a las 10:30, cuando Tottenham se mida con Newcastle, otro de los platillos fuertes del día.
En Alemania, la Bundesliga ofrecerá seis encuentros. Mainz 05 enfrentará a Paderborn 07, Union Berlin jugará contra Eintracht Frankfurt, FC Köln se medirá con Hoffenheim, RB Leipzig enfrentará a Borussia Mönchengladbach y SV Elversberg jugará ante Bayer Leverkusen, todos a las 07:30 horas; mientras que a las 10:30, Borussia Dortmund recibirá al Hamburger SV.
La actividad europea también incluye la Liga de Portugal, donde Académico Viseu enfrentará al FC Porto a las 11:00 horas. El partido podrá seguirse a través de Claro Sports, clarosports.com y el canal de YouTube de Claro Sports, por lo que los aficionados mexicanos del conjunto de los ‘Dragones’ podrán reunirse a temprana hora para ver el desempeño de su escuadra.
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En Francia, Strasbourg Alsace enfrentará a Lens a las 09:15 horas, mientras que a las 12:45 se disputarán los encuentros entre Olympique Lyonnais y Le Havre, Lorient y Troyes, Stade Brestois y Toulouse, y Auxerre y Angers.
Finalmente, del otro lado del Atlántico, la MLS tendrá una jornada con numerosos partidos, entre ellos Seattle Sounders vs Chicago Fire, Inter Miami vs CF Montréal, Minnesota United vs Orlando City, Colorado Rapids vs Real Salt Lake y San Diego FC vs LA Galaxy.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 29 de agosto
Superliga Turca
- 12:30 | Galatasaray vs Göztepe SK | Disney+ Premium
Serie A de Brasil
- 15:30 | Atlético Mineiro vs Vitória | Fanatiz
- 17:00 | São Paulo vs RB Bragantino | Fanatiz
- 18:20 | Vasco da Gama vs Cruzeiro | Fanatiz
Serie A de Italia
- 10:30 | Fiorentina vs Frosinone | Disney+ Premium, ESPN 3
- 10:30 | Sassuolo vs Torino | Disney+ Premium
- 10:30 | Monza vs Udinese | Disney+ Premium
- 12:45 | Juventus vs Parma | Disney+ Premium, ESPN
Primera División de Argentina
- 11:45 | Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield | Fanatiz, TyC Sports Internacional
- 14:00 | Rosario Central vs Gimnasia LP | Fanatiz, TyC Sports Internacional
- 16:00 | Huracán vs Estudiantes RC | Fanatiz, TyC Sports Internacional
- 18:30 | Atlético Tucumán vs Belgrano | Fanatiz, TyC Sports Internacional
- 18:30 | Talleres Córdoba vs Central Córdoba | Disney+ Premium, Fanatiz
Premier Liga de Rusia
- 11:00 | Lokomotiv Moscú vs Dynamo Moscú | OneFootball PPV
Premier League
- 05:30 | Liverpool vs Nottingham Forest | HBO Max, TNT, TNT Sports
- 08:00 | Bournemouth vs Everton | FOX One, FOX+
- 08:00 | Coventry City vs Hull City | HBO Max
- 10:30 | Tottenham vs Newcastle | FOX One, FOX+
MLS
- 14:30 | Seattle Sounders vs Chicago Fire | Apple TV
- 17:30 | New York Red Bulls vs Philadelphia Union | Apple TV
- 17:30 | DC United vs Los Angeles FC | Apple TV
- 17:30 | Toronto FC vs New York City FC | Apple TV
- 17:30 | Atlanta United vs Charlotte FC | Apple TV
- 17:30 | Inter Miami CF vs CF Montréal | Apple TV
- 18:30 | Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes | Apple TV
- 18:30 | Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps | Apple TV
- 18:30 | Minnesota United vs Orlando City | Apple TV
- 18:30 | Nashville SC vs FC Cincinnati | Apple TV
- 19:30 | Colorado Rapids vs Real Salt Lake | Apple TV
- 20:30 | Portland Timbers vs Austin FC | Apple TV
- 20:30 | San Diego FC vs LA Galaxy | Apple TV
Liga MX
- 17:00 | Atlas vs Querétaro | ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube
- 17:00 | Pachuca vs Chivas | FOX One, FOX
- 19:05 | América vs Puebla | ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube, TUDN, Canal 5
- 21:10 | Santos Laguna vs Tigres UANL | Disney+ Premium, ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube, TUDN, ESPN, Canal 5
Liga MX Femenil
- 17:00 | Querétaro Femenil vs Monterrey Femenil | Tubi, FOX One
- 19:06 | Tigres UANL Femenil vs Pachuca Femenil | Tubi, FOX One
- 21:10 | FC Juárez Femenil vs Cruz Azul Femenil | Tubi, FOX One
Liga Portuguesa
- 11:00 | Académico Viseu vs FC Porto | Claro Sports, clarosports.com, Claro Sports YouTube
Liga de Expansión MX
- 12:00 | Cruz Azul Hidalgo vs Tepatitlán FC | AYM Sports
- 16:00 | Tlaxcala vs Venados | Disney+ Premium, ESPN 3
- 19:00 | Mineros de Zacatecas vs TM Fútbol Club | AYM Sports 5
Eredivisie
- 10:45 | AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles | Disney+ Premium, ESPN
Francia Ligue 1
- 09:15 | Strasbourg Alsace vs Lens | FOX One
- 12:45 | Olympique Lyonnais vs Le Havre AC | FOX One, FOX
- 12:45 | Lorient vs Troyes | FOX One
- 12:45 | Stade Brestois vs Toulouse | FOX One, Tubi
- 12:45 | Auxerre vs Angers | FOX One, FOX+
J1 League
- 03:00 | Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima | J.LEAGUE International, YouTube
LaLiga EA Sports
- 09:00 | Levante vs Real Betis | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5
- 11:00 | Real Sociedad vs Espanyol | SKY Sports
- 13:30 | Sevilla FC vs Atlético de Madrid | SKY Sports
LaLiga Hypermotion
- 09:00 | Sabadell vs UD Almería | SKY Sports
- 11:00 | Leganés vs Eldense | SKY Sports
- 11:00 | Albacete vs Real Oviedo | SKY Sports
- 13:30 | Girona vs UD Las Palmas | SKY Sports
Championship
- 05:30 | Middlesbrough vs West Bromwich | Disney+ Premium, ESPN
- 08:00 | Cardiff City vs Sheffield United | Disney+ Premium
Bundesliga
- 07:30 | Mainz 05 vs Paderborn 07 | FOX One
- 07:30 | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | FOX One, Tubi
- 07:30 | FC Köln vs Hoffenheim | FOX One
- 07:30 | RB Leipzig vs Borussia Mönchengladbach | FOX One
- 07:30 | SV Elversberg vs Bayer Leverkusen | FOX One, FOX
- 10:30 | Borussia Dortmund vs Hamburger SV | FOX One, FOX