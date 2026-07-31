La Premier League voltea a ver a la selección mexicana sub 20

Visores de dos de los equipos más importantes de Inglaterra acudieron al Cuauhtémoc para observar a un elemento específico del Tri en el Campeonato Concacaf

La selección mexicana sub 20 cerró con paso perfecto la fase de grupos del Premundial tras golear a Guatemala, resultado que también aumentó el interés por algunos de sus jugadores. De acuerdo con Zaritsi Sosa, visores del Arsenal y Tottenham estuvieron en el Estadio Cuauhtémoc para seguir de cerca a Hugo Camberos, una de las promesas del combinado nacional. Nota completa, aquí.