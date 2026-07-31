¡En el último salto! Osmar Olvera y Juan Celaya remontan para ganar el oro en Santo Domingo 2026

La pareja mexicana remontó con un último clavado de 88.92 puntos para ganar el oro en trampolín 3m sincronizado en Santo Domingo 2026

Los medallistas olímpicos reafirman su dominio en la región | Claro Sports

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya conquistaron la medalla de oro en el trampolín de tres metros sincronizado varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La dupla mexicana cerró la final con 419.34 puntos y superó por apenas 4.35 unidades a los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales, quienes acumularon 414.99.

El título se definió en la última ronda después de que México quedó bajo presión por una ejecución irregular en su quinto intento. Olvera solicitó que se repitiera el clavado, pero la puntuación se mantuvo, por lo que la pareja mexicana tuvo que resolver la competencia desde el trampolín con su salto de mayor dificultad.

La final se celebró en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, escenario donde Olvera y Celaya partieron como candidatos al podio por sus resultados internacionales. La pareja obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y posteriormente alcanzó el campeonato mundial de la especialidad en 2025.

El quinto clavado puso en riesgo la medalla de oro

México comenzó la competencia con control del primer lugar. Olvera y Celaya recibieron 49.80 puntos en su clavado hacia atrás en posición carpada y después sumaron 52.20 con el salto inverso, resultados que les permitieron encabezar la clasificación después de las dos rondas de ejecuciones con menor grado de dificultad.

La pareja elevó su programa en el tercer intento con el clavado de dos vueltas y media al frente con dos giros, marcado con 3.4 de dificultad. Los mexicanos obtuvieron 77.52 puntos y conservaron el liderato antes de presentar un salto hacia adentro de tres vueltas y media, con el que agregaron 83.64 unidades.

El momento de mayor tensión llegó durante la quinta ronda. Olvera y Celaya intentaron cuatro vueltas y media al frente en posición agrupada, el clavado con código 109C y grado de dificultad de 3.8, pero algunos problemas durante la ejecución redujeron la calificación a 67.26 puntos, su nota más baja dentro de los saltos libres.

Osmar Olvera pidió la repetición de la ejecución por una supuesta obstrucción que evitó un mejor salto, aunque el marcador no cambió. La puntuación abrió la puerta para que Colombia, con Luis Uribe y Sebastián Morales, se acercara al primer sitio antes de la última ronda, por lo que México quedó obligado a presentar un cierre sin errores para recuperar la ventaja.

Un último salto entrega el oro a México

La respuesta llegó con el clavado 5156B, compuesto por dos vueltas y media al frente con tres giros en posición carpada y un grado de dificultad de 3.9. Olvera y Celaya consiguieron 88.92 puntos, la mejor calificación de la sexta ronda, para recuperar el primer lugar y asegurar la medalla de oro.

El resultado final dejó a México en la cima con 419.34 unidades, mientras que Colombia terminó con 414.99. La pareja de República Dominicana integrada por Frandiel Gómez y José Calderón completó el podio con 345.57 puntos. Cuba ocupó el cuarto puesto con 336.75 y Venezuela cerró la clasificación con 322.80.

La diferencia entre mexicanos y colombianos fue de solamente 4.35 puntos, una distancia que confirmó la importancia del último salto. La ejecución final aportó más de una quinta parte de la puntuación total de Olvera y Celaya y les permitió revertir el escenario que se presentó tras el quinto intento.

El triunfo también amplió la cosecha de ambos clavadistas en Santo Domingo 2026. Un día antes, Olvera había ganado el trampolín individual de un metro con 430.85 puntos, mientras que Celaya consiguió el bronce con 401.70 unidades.

Olvera y Celaya volvieron a subir juntos a lo más alto del podio después del título mundial obtenido en Guadalajara durante 2025, competencia en la que registraron 430.23 puntos para superar a la representación de China. Ese resultado llegó después de la plata olímpica que conquistaron en París 2024.

La final de Santo Domingo presentó un escenario distinto, con un error que redujo su margen y una pareja colombiana que mantuvo la presión hasta el cierre. México resolvió la competencia con el salto de mayor dificultad de su programa y confirmó el oro en la última ejecución.

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