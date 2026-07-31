Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana y tres colombianos más correrán la Clásica San Sebastián, que se verá por Claro Sports en Colombia

Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana, Brandon Rivera, Diego Pescador y Juan Guillermo Martínez estarán en la Clásica San Sebastián 2026. Consulte el horario y la transmisión para Colombia.

Daniel Felipe Martínez | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

Con la presencia de los colombianos Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora-Hansgrohe), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Brandon Rivera (Netcompany Ineos) y Nairo Quintana y Diego Pescador (Movistar Team), este sábado 1 de agosto se disputará la edición 45 de la Clásica San Sebastián. En Colombia, la prueba podrá verse desde las 8:00 a.m. a través de la multiplataforma de Claro Sports, canal 1502 en HD y 502 en SD, así como en Claro video y la señal de streaming de YouTube/ClaroSports.

Este año, la competencia se correrá sobre un trazado de 221,1 kilómetros, con perfil montañoso y más de 4.150 metros de desnivel positivo acumulado, características que la convierten en una de las citas más exigentes del calendario WorldTour. Como en ediciones anteriores, la salida y la llegada estarán ubicadas en el Boulevard de Donostia, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y punto de encuentro para miles de aficionados durante toda la jornada.

El primer puerto puntuable será el Alto de Kalbario (2,2 km al 8%), ubicado en el kilómetro 55,9. Poco después llegará Azkarate (4,2 km al 7,3%), una ascensión más larga que empezará a seleccionar el grupo principal. Posteriormente, el Alto de Urraki, de segunda categoría, con 8,6 kilómetros al 6,9%. Tras el descenso, el pelotón afrontará Alkiza (4,4 km al 6,2%), antes de un largo tramo favorable que conducirá nuevamente hacia la capital guipuzcoana.

Un total de 175 corredores de 25 equipos tomarán la salida, entre ellos representantes de 18 escuadras WorldTour. Entre los principales favoritos destacan Remco Evenepoel, recién subcampeón del Tour de Francia y aspirante a conquistar su cuarta Clásica San Sebastián, así como el vigente campeón Giulio Ciccone, además de Primoz Roglic, Mikel Landa, Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Ben Healy, Felix Gall, Pello Bilbao, Ion Izagirre y Enric Mas, entre otros.

Transmisión en Colombia

Sábado 1 de agosto 8:00 a.m. Claro Sports, Claro video y YouTube/ClaroSports

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