Álvaro Arbeloa, tras el triunfo ante el Atlético: “hemos demostrado mentalidad, digna de este escudo”

El timonel también se dio tiempo de hablar del gran momento que está atravesando Vinicus Jr. quien colaboró con dos anotaciones

Arbeloa poco a poco pone en punto a los merengues | Reuters

Álvaro Arbeloa analizó el triunfo del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid y destacó el desempeño de su equipo en un partido que exigió respuesta en distintos momentos.

El técnico señaló que el grupo mostró capacidad para sostener el resultado, incluso en situaciones adversas durante el encuentro. “Hemos demostrado un carácter y mentalidad digno de este escudo. Hemos tenido que sufrir”, declaró Arbeloa

El timonel también se dio el tiempo de hablar sobre la jugada que involucró a Federico Valverde. El entrenador explicó que no coincide con la decisión arbitral: “tengo distinta visión del árbitro sobre la roja y le estoy agradecido que viniera a explicarme”. Arbeloa detalló lo que le comentó el silbante. “me ha dicho que era fuerza excesiva y yo la vi de otra forma, no había intención de hacer daño”, señaló.

En el análisis individual, Arbeloa se refirió al desempeño de Vinicius Jr. durante el partido. “Otro partidazo más de Vini, de talento y de no tener miedo. De fallar y volver a intentarlo”, comentó. “No sé si está en el mejor momento de su carrera pero poco le faltará”.

Por otra parte, el entrenador habló sobre el proceso que vive con el plantel, tras incorporarse en medio de la temporada. “no tuve tiempo para trabajar con ellos y les voy conociendo”, explicó. En ese sentido, consideró que aún hay margen de crecimiento: “Tenemos mucho margen de mejora”, dijo, al mencionar también el regreso de jugadores como Jude Bellingham y Éder Militão.

Finalmente, Arbeloa valoró las opciones que tiene en el equipo y el impacto de sus jugadores en el funcionamiento colectivo. “Cuando tienes a los mejores y están implicados todo es más fácil”, expresó. También subrayó su enfoque como entrenador. “Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento, buscar un equipo más compacto”, concluyó tras el triunfo en el Santiago Bernabéu.

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