¡Arranca el partido! Sigue las acciones del derbi madrileño, en vivo

La pelota ya rueda en el Bernabéu: Real Madrid y Atlético de Madrid, obligados a sumar tres puntos en el derbi de la capital

Real Madrid vs Atlético de Madrid, en vivo online | Claro Sports

¡Arranca el partido!

Minuto 1 | Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid | ¡Rueda el balón en el Bernabéu! El Atlético mueve la pelota hacia adelante con un pelotazo largo buscando buscando crear la primera chance a la ofensiva.

¡Todo listo en el Bernabéu!

Ambos equipos saltan a la cancha para el arranque del partido. Dani Carvajal y Koke comandan a sus plantillas rumbo al inicio de uno de los derbis más pasionales del fútbol mundial. Los dos clubes usarán su uniforme tradicional: el Real Madrid vestirá de blanco completo y el Atleti con camiseta rojiblanca, shorts y medias azules. Se realiza un minuto de silencio en conmemoración a Silvino Louro, exfutbolista y entrenador de porteros de la escuadra merengue.

Las dos escuadras capitalinas llegan al partido obligadas a sumar tres puntos. Tras la victoria del Barcelona sobre el Rayo Vallecano, los merengues deben ganar para mantener la diferencia de cuatro unidades en la tabla general y encender la lucha por el título.

Por su parte, los colchoneros encaran el duelo en la cuarta posición luego del triunfo del Villarreal por 3-1 sobre la Real Sociedad. En caso de ganar, los de Simeone volverían a la tercera posición, con una diferencia de seis unidades frente a su gran rival.

El recibimiento de la afición merengue

Los seguidores del Real Madrid se reunieron en las inmediaciones del estadio para recibir al autobús del equipo. Más allá de los tres puntos vitales, el conjunto blanco busca la revancha del último derbi liguero, donde el Atlético se impuso por goleada de 5-2 en el Metropolitano. Le Normand, Sorloth, Griezmann y un doblete de Julián Álvarez le dieron la victoria al equipo local el pasado 27 de septiembre.

La llegada del Atlético a la Casa Blanca

Los colchoneros llegaron al Santiago Bernabéu en busca de cortar una mala racha de 10 años. El cuadro rojiblanco no gana en la Casa Blanca desde febrero del 2016. En aquel partido, Antoine Griezmann marcó el gol de la victoria y hoy, parte como titular en el esquema del Cholo Simeone.

Alineaciones del Real Madrid vs Atlético de Madrid para la jornada 29, al momento

¡Tenemos alineaciones confirmadas! Ambos equipos han dado a conocer sus onces iniciales para el partido de hoy domingo 22 de marzo. Cabe recordar que ninguno de los clubes contará con su guardameta titular. Thibaut Coutrois y Jan Oblak se pierden el partido por lesión.

Real Madrid: Andriy Lunin, Dani Carvajañ, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim Díaz y Vinicius

Atlético de Madrid: Juan Musso, Marcos Llorente, David Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Atlético de Madrid hoy 22 de marzo de 2026?

El conjunto blanco dirigido por Álvaro Arbeloa llega en un gran momento tras un exigente mes de marzo en el que ha combinado LaLiga y Champions League, destacando su contundente rendimiento ofensivo y una racha sólida que lo mantiene firme en la pelea por el primer puesto tras un inicio turbulento en el banquillo. Por su parte, el Atlético de Diego Simeone afronta el choque como una oportunidad estratégica para recortar distancias, apoyado en su habitual solidez defensiva y competitividad en escenarios de máxima exigencia.

México (CDMX): 14:00 horas

Centroamérica: 14:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas (ET) / 13:00 horas (PT)

Colombia: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

¿Dónde ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro tradicional minuto a minuto, con toda la información más destacada de lo que ocurra tanto dentro como fuera del terreno de juego. El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no será la excepción, en un duelo cuyo resultado podría tener un impacto directo en la clasificación de LaLiga y marcar el rumbo de la temporada.

México (CDMX): 14:00 horas | Sky Sports

Centroamérica: 14:00 horas | Sky Sports

Estados Unidos: 16:00 horas (ET) / 13:00 horas (PT) | ESPN

Colombia: 15:00 horas | ESPN y Disney+

Argentina: 17:00 horas | ESPN

¡¡¡BIENVENIDOS AL DERBI MADRILEÑO!!!

El Real Madrid y el Atlético de Madrid vuelven a medirse en un derbi decisivo de LaLiga, correspondiente a la jornada 29, en un Santiago Bernabéu que se espera lleno para una de las grandes noches del fútbol de España. Ambos equipos llegan instalados en la zona alta de la tabla, con los blancos en segunda posición con 66 puntos y los rojiblancos terceros con 57, en un contexto donde cada punto resulta determinante en la pelea por el título y los puestos de Champions League.

Más allá del orgullo, el resultado de este próximo domingo 22 de marzo puede marcar diferencias clave: una victoria madridista consolidaría su candidatura al liderato, mientras que un triunfo colchonero reactivaría la lucha en la parte alta.

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