Vinicius y su doblete le dan al Real Madrid la victoria en un derbi de locura

El conjunto merengue sufrió la expulsión de Valverde, sin embargo, supo quedarse con el triunfo en el encuentro que divide a la capital de España

Vinicius guió la victoria del Real Madrid. | Reuters.

El Santiago Bernabéu fue escenario de un derbi vibrante que tuvo de todo: goles, polémica y tensión hasta el último minuto. El Real Madrid vino de atrás, se repuso a un marcador adverso y terminó imponiéndose 3-2 ante el Atlético de Madrid en un duelo que mantuvo la intensidad durante los 90 minutos.

Desde el arranque, el conjunto merengue tomó la iniciativa con un juego vertical liderado por Vinicius Jr. y Federico Valverde. El brasileño generó la primera gran ocasión al minuto 4, mientras que el uruguayo estuvo a centímetros de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el poste al minuto 8. El Atlético de Madrid, por su parte, apostó por el orden y el contragolpe. Con el paso de los minutos logró equilibrar el trámite y encontró el premio al minuto 33. En una jugada colectiva bien construida, Matteo Ruggeri desbordó por la izquierda y envió una diagonal que Julián Álvarez dejó pasar con inteligencia para que Ademola Lookman definiera dentro del área y pusiera el 0-1.

El Real Madrid cerró el primer tiempo con insistencia, pero sin contundencia. Vinicius y Tchouaméni lo intentaron sin éxito, mientras que el Atlético supo resistir y se fue al descanso con ventaja en el marcador.

La segunda mitad cambió por completo el rumbo del partido. Al minuto 50, un penal sobre Brahim Díaz permitió a Vinicius igualar el encuentro desde los once pasos. Apenas unos minutos después, un error defensivo de José María Giménez fue aprovechado por Federico Valverde, quien firmó la remontada para el 2-1.

Vincius, verdugo del Atlético. | Reuters.

El duelo entró en una fase de intercambio constante. El Atlético reaccionó al minuto 63 con un golazo de Nahuel Molina desde fuera del área que significó el 2-2, en un momento donde los colchoneros parecían tomar control. Sin embargo, el Real Madrid volvió a golpear al minuto 72. Alexander-Arnold condujo desde el mediocampo y asistió a Vinicius, quien definió con precisión para marcar el 3-2 y devolver la ventaja a los locales en medio de la euforia del Bernabéu.

El cierre del partido estuvo marcado por la tensión. Federico Valverde fue expulsado al minuto 76 tras una entrada sobre Álex Baena, lo que obligó al Real Madrid a defender su ventaja con un hombre menos. El Atlético estuvo cerca del empate con un disparo de Julián Álvarez que se estrelló en el poste.

En los minutos finales, el equipo blanco resistió los intentos rojiblancos, incluso tras la salida de Vinicius al 86’. Con orden y concentración, el Real Madrid (69 puntos) sostuvo el resultado para quedarse con una victoria clave que los mantiene a cuatro unidades del líder Barcelona (73 unidades).

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