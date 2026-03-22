Simeone, autocrítico tras caer ante el Real Madrid: “No perdimos por el árbitro”

El estratega argentino dejó claro que el resultado se decidió por aspectos propios que su equipo no logró ejecutar correctamente a lo largo del encuentro

Simeone durante el encuentro ante el Real Madrid | Reuters

El Santiago Bernabéu fue testigo de un derbi cargado de emociones, donde Real Madrid y Atlético de Madrid ofrecieron un espectáculo lleno de intensidad. El conjunto merengue logró remontar un marcador adverso para quedarse con una victoria por 3-2, en un duelo que mantuvo en vilo a la afición hasta el silbatazo final.

Tras la derrota en el derbi, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, habló ante los medios con un discurso marcado por la autocrítica. El estratega argentino dejó claro que el resultado no pasó por decisiones arbitrales, sino por aspectos propios que su equipo no logró ejecutar correctamente a lo largo del encuentro.

En relación con las jugadas polémicas, Simeone fue contundente al asegurar que no considera que el arbitraje haya sido determinante en la derrota, pese a los reclamos por un posible penalti no señalado. El técnico enfatizó que su equipo tuvo oportunidades claras para marcar la diferencia, pero no logró capitalizarlas en los momentos clave del partido.

El entrenador rojiblanco también analizó el rendimiento colectivo, señalando que al Atlético le faltó mayor solidez defensiva para contener los ataques del rival. Reconoció que concedieron espacios que terminaron siendo decisivos, y que ante un equipo de alto nivel, cualquier desconcentración se traduce en goles en contra.

En el plano ofensivo, Simeone apuntó que su equipo no logró desarrollar el juego que había planteado, especialmente en los instantes más importantes del compromiso. Subrayó la necesidad de tener mayor claridad y variantes en ataque, algo que considera fundamental para competir en este tipo de partidos de máxima exigencia.

A nivel individual, el técnico destacó el desempeño de Lookman, resaltando que es un jugador en constante crecimiento y con gran disposición para aportar tanto en ataque como en defensa. Simeone valoró su actitud y compromiso, asegurando que es un futbolista con gran proyección dentro del equipo.

Finalmente, el entrenador concluyó que el equipo debe mejorar el control del juego y la toma de decisiones en los momentos decisivos, aspectos que marcaron la diferencia en el resultado final. Para Simeone, el enfoque está en corregir errores propios y fortalecer el funcionamiento colectivo, con la intención de llegar mejor preparados a los próximos desafíos.

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