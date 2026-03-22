El Clásico entre Barcelona y Real Madrid ya tiene fecha y hora, un partido que podría definir LaLiga

Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou este próximo 10 de mayo, bajo la jornada 35 de LaLiga, torneo que todavía parece no estar definido

Todo listo para el Barcelona va Real Madrid | Reuters

El segundo Clásico de la temporada en LaLiga ya tiene fecha y hora, una noticia que de inmediato capta la atención del fútbol internacional. Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en un partido que, más allá de su carga histórica, promete tener un peso determinante en la lucha por el liderato, con ambos clubes enfrascados en una batalla cerrada por la cima del campeonato.

El encuentro está marcado en el calendario para el próximo 10 de mayo, una cita que podría resultar decisiva en la resolución del título. La igualdad entre ambos equipos ha sido una constante a lo largo de la campaña, por lo que este enfrentamiento se perfila como un punto de inflexión en la recta final del torneo, capaz de inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Además del contexto competitivo, el partido tendrá un atractivo adicional: será la primera vez que el renovado Camp Nou reciba al Real Madrid desde su reapertura. El escenario añade un componente simbólico y emocional, con la afición blaugrana lista para ejercer presión en un recinto que buscará convertirse en un factor determinante ante su máximo rival.

Desde la perspectiva del conjunto merengue, el objetivo será claro: asestar un golpe de autoridad en territorio hostil. Ganar en Barcelona no solo tendría valor en la clasificación, sino también en el plano anímico, consolidando su candidatura al título en un momento donde cada detalle puede marcar diferencias.

El Clásico corresponderá a la jornada 35 de LaLiga, a tan solo tres fechas del cierre del campeonato. Este contexto reduce el margen de error al mínimo para ambos equipos, obligándolos a competir con máxima precisión en cada partido restante, conscientes de que cualquier tropiezo podría resultar definitivo.

¿A qué hora será El Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El partido se disputará a las 21:00 horas, tiempo local de Barcelona; 14:00 horas en la Ciudad de México y Centroamérica; 16:00 horas del Este y 13:00 horas del Pacífico en Estados Unidos; 15:00 horas en Colombia y 17:00 horas en Argentina. Incluso, no se descarta un escenario adicional que elevaría aún más la tensión: que uno de los dos llegue ya como campeón, lo que abriría la posibilidad del tradicional pasillo previo al inicio del encuentro.

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