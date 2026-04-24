El Barcelona llevaría a Olivia Rodrigo en su camiseta para el Clásico ante el Real Madrid

El club azulgrana usaría un diseño especial el 10 de mayo con la artista estadounidense en la camiseta durante la recta final de LaLiga

El cuadro blaugrana usará el logo de la artista pop estadounidense | @oliviarodrigo

El FC Barcelona usaría una camiseta especial en el Clásico ante el Real Madrid con Olivia Rodrigo como protagonista. El partido se disputará el 10 de mayo, en un duelo que forma parte del cierre de la temporada de LaLiga 2026.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegará al encuentro como líder del campeonato, con ventaja en la tabla y con la posibilidad de asegurar el trofeo en el Camp Nou. El Clásico aparece en el calendario cuando restan cuatro partidos por disputarse y puede ser determinante en la definición. Si los blaugranas y merengues no ceden puntos antes del encuentro, asegurarían el título con una victoria frente a su máximo rival.

Para ese juego, el Barcelona sustituiría el logo habitual de Spotify por el de la cantante estadounidense, como parte de la dinámica que el club ha repetido en ediciones recientes del Clásico. La camiseta será de edición limitada y estará acompañada por una colección especial, disponible para el público en las tiendas oficiales del equipo.

No es la primera vez que el club realiza este tipo de colaboraciones. En partidos anteriores ante el Real Madrid, el cuadro culé ha disputado el partido con diseños vinculados a artistas como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran.

En algunos de esos casos, los artistas han estado presentes en el estadio durante el partido. Para este encuentro, se contempla que Olivia Rodrigo pueda asistir, aunque su presencia no ha sido confirmada de forma oficial.

La elección coincide con un momento activo en la carrera de la cantante, que recientemente presentó nueva música y prepara el lanzamiento de su siguiente álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que saldrá el 12 de junio.

El Clásico del 10 de mayo se jugará con cuatro jornadas restantes en el calendario de LaLiga. Después de ese partido, el Barcelona enfrentará a Alavés, Betis y Valencia en el cierre del torneo.

El diseño final de la camiseta aún no ha sido presentado, pero se espera que siga la línea de las colaboraciones anteriores, donde el nombre o logotipo del artista ocupa el lugar del patrocinador principal.

¿Quién es Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo es una cantante y actriz estadounidense de 23 años. Alcanzó reconocimiento inicial con su papel en High School Musical: The Musical: The Series antes de dar el salto definitivo a la música en 2021.

Ese año debutó con “Drivers License”, que fue número uno en el Billboard Hot 100 y lideró listas en países como Reino Unido, Canadá y Australia. También rompió récords de reproducciones en Spotify en su primera semana. Su álbum debut Sour incluyó temas como “Good 4 U” y “Deja Vu” y la llevó a ganar tres premios en los Grammy Awards 2022: Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal Pop (Sour) y Mejor Interpretación Pop Solista (“Drivers License”).

Su segundo disco, Guts (2023), debutó en el número uno del Billboard 200 y tuvo como sencillo principal “Vampire”, que también alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, además de temas como “Bad Idea Right?” y “Get Him Back!”. En 2026 se prepara para lanzar su tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, programado para el 12 de junio, del que ya publicó el sencillo “Drop Dead” el 17 de abril.

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