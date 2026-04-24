El equipo que más chances tiene de descender en la Liga Mayor de Guatemala

Mictlán aparece como el más comprometido.

Guastatoya depende de sí mismo. | Facebook Guastatoya

La definición del Torneo Clausura 2026 de Guatemala promete ser tan apasionante como dramática, especialmente en la lucha por evitar el descenso, donde tres equipos llegan con opciones reales de perder la categoría en la última jornada. Mictlán, Malacateco, Marquense y Guastatoya no solo se juegan puntos, sino su continuidad en la Liga Nacional, en un cierre que tendrá todos los condimentos.

Teniendo en cuenta la tabla acumulada, de los cuatro equipos mencionados y comprometidos con el descenso, hay dos que no dependen de sí mismos: Mictlán y Malacateco. Es por eso que, por más que logren una victoria ante sus respectivos rivales, deberán esperar a ver qué ocurre entre Marquense y Guastatoya, que juegan una verdadera final por la permanencia. Si contamos que los ‘conejos’ tienen peor diferencia de gol, son entonces los más comprometidos y por ende con chances de descender junto a Achuapa.

Mictlán afronta la última fecha con 24 unidades, ubicado a dos puntos del octavo lugar que hoy ocupa Guastatoya. Los ‘conejos’ no solo pelean por un lugar en los cuartos de final, sino también por mantenerse en la máxima categoría. En la jornada decisiva deberán visitar a Aurora, un rival que ya no tiene aspiraciones de clasificación y aseguró su permanencia. En los papeles, Mictlán parte como favorito, aunque su principal problema radica en la diferencia de gol (-13), la más baja entre los involucrados en la pelea.

Por su parte, Malacateco llega sin opciones de clasificar a la fase final, pero con la urgencia de sumar para evitar el descenso. Los ‘toros’ tendrán un compromiso de alto riesgo al recibir a Comunicaciones, equipo que viene de asegurar su permanencia y que buscará cerrar el torneo con buenas sensaciones. Con una diferencia de gol de -7, Malacateco también está condicionado y obligado no solo a ganar, sino a hacerlo con autoridad.

En tanto, Guastatoya es el único de los tres que depende de sí mismo para salvarse. El conjunto ‘pecho amarillo’ llega a la última jornada con la posibilidad de asegurar la permanencia con una victoria ante Marquense, rival que ya está clasificado a los cuartos de final. Además, cuenta con una ventaja clave: su diferencia de gol es superior a la de sus competidores directos, lo que le permite afrontar el cierre con cierto margen.

Sin embargo, el panorama no es completamente sencillo para Guastatoya, ya que enfrente tendrá a un Marquense que, si bien ya cumplió su objetivo de clasificar, todavía tiene asuntos por resolver en la tabla acumulada. Los Leones del Occidente suman 53 puntos y, aunque están mejor posicionados que los equipos de la zona baja, aún no han asegurado matemáticamente su permanencia.

De hecho, existe un escenario en el que Marquense podría complicarse: si pierde ante Guastatoya y tanto Mictlán como Malacateco ganan sus respectivos partidos, la tabla anual podría ajustarse peligrosamente, dependiendo de la diferencia de goles. Esto obliga al conjunto occidental a no relajarse, pese a tener el boleto a cuartos ya en el bolsillo.

Así, la última jornada no solo definirá al último clasificado a la fase final, sino también al equipo que acompañará a Achuapa en el descenso. Con múltiples combinaciones posibles y partidos interconectados, el cierre del Clausura 2026 se presenta como uno de los más emocionantes de los últimos años en el fútbol guatemalteco.

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