Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Como el Motilón ya no tiene opciones y el Tiburón aseguró su clasificación, esta contienda no tiene mucho en disputa.

Cúcuta Deportivo y Junior no tienen mucho en disputa.

Ciertamente, este partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I tiene pocas cosas en juego. Cúcuta Deportivo ya no tiene posibilidades matemáticas y su único objetivo es sumar para alejarse del descenso a final de año. Por su parte, Junior aseguró su presencia en los cuartos de final del campeonato y deberá defender su prestigio.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Brayan Montaño, Diego Calcaterra, Yoír Abonía, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Lucas Ríos, Ómar Albornoz; Luífer Hernández y Éduar Arizalas. D.T.: Ríchard Páez.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Yimmi Chará, Juan David Ríos, Jesús Rivas; Jánnenson Samiento, Teófilo Gutiérrez y Joel Canchimbo. D.T.: Alfredo Arias.

¿Cómo y dónde ver Cúcuta Deportivo vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro se podrá ver por las señales de canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, quienes tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play también podrán acceder.

Últimos partidos de Cúcuta Deportivo

19.04.2026 | Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo.

05.04.2026 | Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali.

01.04.2026 | Atlético Nacional 0-0 Cúcuta Deportivo

28.03.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó.

24.03.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo.

Últimos partidos de Junior

19.04.2026 | Junior 2-0 Llaneros.

14.04.2026 | Cerro Porteño 1-0 Junior.

11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior.

08.04.2026 | Junior 1-1 Palmeiras.

03.04.2026 | Junior 1-2 Deportivo Cali.

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