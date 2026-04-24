Vitor Roque irá al quirófano y se queda sin Mundial 2026

El delantero de Palmeiras sufrió una lesión de tobillo ante Jacuipense y será operado; su recuperación lo deja fuera de la pelea por un lugar con Brasil

El exjugador del Barcelona mantenía esperanzas de estar en la gran cita | Reuters

El sueño mundialista de Vitor Roque sufrió un golpe definitivo. El delantero brasileño de Palmeiras tendrá que pasar por el quirófano tras confirmarse una lesión en la sindesmosis del tobillo izquierdo, situación que lo deja prácticamente sin margen para pelear por un lugar en la lista final de Brasil rumbo al Mundial 2026. La lesión llegó en un momento clave para el atacante, quien buscaba recuperar ritmo y convencer a Carlo Ancelotti en la recta final previa a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante de 21 años sufrió el problema físico durante el partido de Palmeiras ante Jacuipense, por la Copa de Brasil, después de recibir una fuerte entrada de Vicente Reis. El golpe obligó al jugador a abandonar el terreno de juego cuando apenas se disputaba el primer tramo del encuentro, justo en su regreso a la titularidad tras varias semanas condicionado por molestias en la misma zona.

¿Cuánto tiempo estará de baja Vitor Roque?

Las pruebas médicas confirmaron el peor escenario para el ‘Tigrinho’. Palmeiras informó que el jugador sufrió una lesión de sindesmosis en el tobillo izquierdo y que será sometido a un procedimiento quirúrgico. Aunque el club no detalló una fecha exacta de regreso, reportes apuntan a un periodo mínimo de dos meses fuera de las canchas, lo que golpea de lleno sus opciones mundialistas.

El golpe resulta todavía más duro porque Vitor Roque venía de una etapa de recuperación. El delantero había estado fuera casi un mes por molestias en el tobillo y apenas el 20 de abril volvió a tener minutos con Palmeiras en la victoria 1-0 ante Athletico Paranaense. En ese regreso, el atacante ingresó en la segunda mitad y empezó a sumar ritmo competitivo, con la mira puesta en la continuidad con su club y en una posible llamada de Brasil.

Una opción menos en ataque

La lesión cambia por completo el panorama para el atacante brasileño. Vitor Roque no había sido considerado en la última convocatoria de Carlo Ancelotti para los amistosos de Brasil ante Francia y Croacia, pero todavía mantenía opciones de cara al Mundial 2026 gracias a su rendimiento con Palmeiras y a la falta de un centrodelantero indiscutible en la Seleção.

Ancelotti ya había explicado que su prioridad era llamar a jugadores en plenitud física. El técnico italiano señaló en marzo que evaluaba casos como los de Vitor Roque y Kaio Jorge, pero que para esos partidos necesitaba futbolistas al cien por ciento. Ese criterio deja al delantero en una posición todavía más complicada, pues la cirugía llega cuando Brasil se acerca a la definición de su lista mundialista.

El propio Vitor Roque reaccionó con un mensaje de fortaleza en redes sociales. “Un día a la vez, mantén la cabeza fría, sé humilde y trabaja duro para recuperarte lo antes posible. ¡Gloria a Dios por todo!”, publicó en Instagram, en una muestra de resignación y enfoque ante una recuperación que será clave para retomar su carrera después del golpe anímico.

Para Palmeiras, la baja también representa un problema deportivo importante. El club había recuperado a un atacante que acumulaba seis goles y una asistencia en 17 partidos de la temporada, además de ser una pieza relevante dentro del plan ofensivo de Abel Ferreira. Su ausencia obliga al equipo brasileño a reorganizar su ataque en una etapa cargada de competencias.

La historia reciente de Vitor Roque con Brasil también explica la dimensión del golpe. El perfil oficial de Palmeiras recuerda que el delantero fue convocado por la selección brasileña en noviembre de 2025, ya como jugador del Verdao, y que también había sido llamado en 2023 para un amistoso ante Marruecos, además de acumular procesos en las selecciones sub 20 y aub 23.

Ahora, el Mundial 2026 queda fuera de su alcance en el momento más inoportuno. Vitor Roque buscaba transformar su buen presente en Palmeiras en una oportunidad con la Canarinha, pero la lesión de tobillo y la cirugía frenan esa posibilidad. Su reto inmediato ya no será convencer a Ancelotti, sino superar el quirófano, completar la rehabilitación y volver a competir en plenitud.

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