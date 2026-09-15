Anselmi, entre el enojo y el orgullo tras llevar al Real Madrid al límite

El técnico argentino valoró la reacción del Elche ante el Real Madrid, pese a que la remontada no alcanzó para sumar en el Martínez Valero

Anselmi habla tras caer ante el Real Madrid | REUTERS/Pablo Morano

Martín Anselmi salió del duelo ante el Real Madrid con sensaciones encontradas después de la derrota 2-3 del Elche en el Martínez Valero. El técnico argentino lamentó que su equipo se quedara sin puntos, aunque centró su análisis en la reacción de sus futbolistas, que lograron remontar un marcador de 0-2 antes del gol que decidió el encuentro.

“Enfado es el sentimiento que tengo. Me saldría más orgullo por el juego y conseguirlo”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa. Para Anselmi, uno de los aspectos que marcó el resultado fue la forma en la que el Elche afrontó los minutos posteriores al empate, cuando el partido entró en su tramo definitivo.

El estratega admitió que su equipo todavía debe mejorar la administración de esos escenarios. “No es fácil terminar este tipo de partidos. Nos faltó juntar lo que habíamos conseguido”, explicó. A pesar del desenlace, consideró que el funcionamiento mostrado ante el conjunto madridista representa un paso dentro del proceso que busca consolidar.

Anselmi utilizó el concepto de “madurez” para explicar la evolución que percibe en su plantilla durante las últimas jornadas. “Me quedo con la palabra madurez, hemos madurado como hicimos en San Mamés”, señaló el argentino, quien considera que el Elche ha encontrado herramientas para mantenerse dentro de los partidos sin importar el rival.

El entrenador también resaltó la respuesta del equipo cuando el Real Madrid había tomado una ventaja de dos goles. “Elche es un equipo que sabe competir, hay jerarquía enfrente, pero consiguieron empatar y terminamos metiendo al Madrid aguantando en el córner”, indicó sobre un encuentro en el que el cuadro local logró llevar el marcador hasta el 2-2 antes de recibir el tercer tanto.

Más allá del resultado, Anselmi aseguró que el partido refuerza su confianza en las posibilidades del plantel. “La imagen es que podemos contra el rival que sea. Hemos competido y los detalles no caen a nuestro favor”, expresó. El técnico considera que esas situaciones deberán convertirse en aprendizaje para evitar que los puntos vuelvan a escaparse en circunstancias similares.

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El extécnco de Cruz Azul también dedicó parte de su comparecencia a los aficionados del Elche, quienes acompañaron al equipo durante el encuentro. “Tenía ganas de acercarme porque siempre están. Estamos cerca de darles una alegría”, comentó antes de añadir: “Si yo fuese hincha del Elche estaría orgulloso de mi equipo”.

La posición del Elche en la clasificación tampoco modifica el discurso de Anselmi. Pese a que el equipo ocupa el último lugar y ha acumulado resultados sin victoria, el entrenador aseguró que su evaluación parte del desempeño mostrado sobre el campo. “Me tengo que basar en el rendimiento y así pronto los resultados van a llegar”, concluyó.

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