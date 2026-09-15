El verdadero Maluma baby: nace el segundo hijo del cantante y publica su primera foto

Maluma y Susana Gómez celebran la llegada de Orión Londoño Gómez, su segundo hijo, y el cantante compartió en redes sociales la primera imagen del recién nacido

Maluma vive el nacimiento de su segundo hijo | Imago7

La familia de Maluma y Susana Gómez creció con el nacimiento de su segundo hijo. El cantante colombiano confirmó la llegada del bebé por medio de sus redes sociales, donde también dio a conocer el nombre que eligieron y compartió una primera imagen desde el hospital.

El nuevo integrante de la familia llega poco más de dos años después del nacimiento de París, la primogénita del intérprete. Maluma y su pareja habían mantenido durante varios meses la noticia del embarazo fuera de la exposición pública, antes de confirmar en mayo que esperaban a su segundo bebé.

Nace el segundo hijo de Maluma: esta es su primera foto

Orión Londoño Gómez nació el 14 de septiembre de 2026, según confirmó el propio Maluma en una publicación de Instagram. El artista acompañó el anuncio con una fotografía en blanco y negro tomada después del nacimiento.

En la imagen, cuyo protagonista es el nuevo integrante de la familia, Maluma aparece junto a Susana Gómez mientras sostiene al recién nacido entre sus brazos. El cantante decidió acompañar la publicación únicamente con el nombre completo de su hijo y la fecha de nacimiento: “Orión Londoño Gómez. 14/09/26”.

El anuncio puso fin a varios meses de expectativa después de que la pareja revelara, el pasado 10 de mayo, que esperaba un nuevo bebé. En aquella ocasión, Maluma publicó una imagen junto a su hija París mientras ambos besaban el vientre de Susana Gómez. Un corazón azul acompañó la fotografía y anticipó que se trataba de un niño.

nace el segundo hijo del cantante y publica su primera foto | IG Maluma

El colombiano explicó posteriormente que él y su pareja habían tomado la decisión de mantener en privado los primeros meses del embarazo. En una entrevista con Billboard señaló que prefirieron reservarse la noticia durante aproximadamente cinco meses para concentrarse en su familia antes de comunicarla públicamente.

En ese momento, el artista ya había confirmado que esperaba un hijo, aunque reconoció que todavía analizaban diferentes opciones para elegir su nombre. Finalmente, la pareja se decidió por Orión, identidad que Maluma hizo pública hasta el anuncio de su nacimiento.

La llegada del pequeño también provocó entre sus seguidores una referencia directa a una de las expresiones más asociadas con el cantante. Durante años, Maluma ha utilizado la frase “Maluma baby” como parte de su identidad artística, por lo que el nacimiento de su primer hijo varón generó comentarios en redes sociales que lo presentan como el “verdadero Maluma baby”.

¿Quién es la pareja de Maluma, cuántos hijos tiene y cómo se llaman?

Susana Gómez es la pareja de Maluma y la madre de sus dos hijos. La colombiana se ha mantenido con un perfil más reservado que el cantante y la pareja ha limitado gran parte de la exposición pública de su relación y de su vida familiar.

Maluma, cuyo nombre completo es Juan Luis Londoño Arias, inició su relación con Gómez alrededor de 2020. Aunque el intérprete comparte algunos momentos familiares en sus plataformas digitales, ambos han optado por mantener buena parte de su vínculo fuera de las cámaras.

Su primera hija, París Londoño Gómez, nació el 9 de marzo de 2024. El cantante había anunciado meses antes que se convertiría en padre y, tras el nacimiento, comenzó a mostrar algunos momentos de esta nueva etapa de su vida.

Dos años después, la pareja confirmó que esperaba otro bebé. El embarazo se mantuvo en privado durante sus primeros meses hasta que Maluma y Susana decidieron anunciarlo en mayo de 2026.

Con el nacimiento de Orión, Maluma tiene dos hijos: París Londoño Gómez y Orión Londoño Gómez. La primera nació en marzo de 2024, mientras que el segundo llegó al mundo el 14 de septiembre de 2026.

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