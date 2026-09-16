Barcelona vs Racing de Santander en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 6

El Barcelona busca mantener el paso perfecto ante el Racing

El Fútbol Club Barcelona va perfecto en la temporada 26/27. Seis partidos, seis victorias y todas por varios goles de diferencia. Llegan como líderes de LaLiga, pero necesitan sumar este miércoles ante el Racing de Santander, ya que el Real Madrid recortó distancias al ganar de último minuto al Elche. De conseguirlo, lograrían algo nunca visto en la historia del club blaugrana: siete victorias consecutivas.

Será la primera visita del Racing al Camp Nou desde la temporada 11/12. El equipo verdiblanco estuvo a punto de desaparecer tras descender esa misma campaña, cayendo hasta la Tercera división (Segunda B) del fútbol español previo a volver para esta temporada.

El equipo donde milita Sergio Canales llega con el papel de víctima pese al buen inicio, en el que acumulan 7 puntos, y sumar en el Camp podría ser vital para sus aspiraciones de la permanencia, aunque no será sencillo ante un equipo que en LaLiga va con cinco victorias en cinco partidos.

Hay que remontarnos al 11 de febrero de 2001 para encontrar la última victoria del Racing ante el Barcelona. Fue en El Sardinero por marcador de 4-0 ante un equipo culé que tenía a Rivaldo, Kluivert y un joven Xavi en el XI inicial. En el Camp, solo tienen dos victorias, la última en la jornada 26 de LaLiga 82/83, por 0-2.