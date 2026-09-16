Juan Guillermo Cuadrado se viste de ‘embajador’, pero su regreso a Medellín no se hace esperar

El nuevo fichaje de Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado, podría debutar ante el Deportivo Independiente Medellín.

Juan Guillermo Cuadrado podría debutar en Medellín | @MillosFCoficial

Desde hace unos días se confirmó que Juan Guillermo Cuadrado se vestiría de ‘embajador’. Sin embargo, fue hasta este miércoles 16 de septiembre que el ex jugador del Pisa de Italia fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios. Una rueda de prensa que dejo varios temas para abordar.

En primera instancia se reveló la verdadera razón del por qué Cuadrado aterrizó en Millonarios y no en el Deportivo Independiente Medellín. El ‘poderoso’ siempre tuvo la primera opción para ser el club que viera el regreso del extremo derecho al Fútbol Profesional Colombiano. No obstante, al haber hecho un esfuerzo económico importante para contar con Juan Fernando Quintero, el club le hizo saber a Juan Guillermo que no podría incorporarlo en este momento.

Así las cosas, el futbolista colombiano fue contactado por la dirigencia de Millonarios y en tres días se concreto su fichaje. Ahora bien, adicional a eso, el ex jugador de la Juventus de Turín reveló que no podrá jugar de inmediato con su nuevo equipo debido a una sanción que arrastra desde su último juego por la Copa Italia.

Ⓜ️⚽”Yo fui expulsado en la Copa Italia y voy a tener que esperar dos fechas” Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios.#DespiertaWIN pic.twitter.com/vCxPE70S9M — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

“Tenemos una triste noticia que ni yo sabía. Yo fui expulsado en mi último partido en la Copa Italia por roja directa y debo pagar dos fechas de sanción. Así que tendré dos semanitas para ponerme a punto. Puede que eso nos venga muy bien tanto al club como a mi” afirmó Juan Guillermo Cuadrado.

¿Cuándo debuta Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?

Debido a la sanción anteriormente expuesta, el lateral o extremo de 38 años se perderá los próximos dos partidos de Millonarios. Los ‘embajadores’ enfrentarán a Boyacá Chicó en Bogotá por la fecha 11 y a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot el próximo 24 de septiembre.

Dicho eso, el debut de Juan Guillermo Cuadrado podría ser contra nada más y nada menos que el Deportivo Independiente Medellín. El partido válido por la cuarta jornada del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano está pactado para el 29 de septiembre en la ciudad de Medellín.

Es decir que, rápidamente, el futbolista nacido en el ‘poderoso’ tendría su reencuentro con el estadio que lo vio crecer y el equipo que lo vio surgir. Por otro lado, Millonarios se ha movido rápidamente para lograr que la sanción de su nuevo fichaje se pueda pagar en Copa BetPlay y no en la liga local. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta de la Dimayor.

Una segunda opción para ver a Cuadrado en el campo de juego lo más rápido posible es solicitar la suspensión de la ejecutoriedad de la sanción bajo el artículo 42 del CDU FCF y eso lo habilitaría para jugar contra Atlético Nacional. Será entonces cuestión de tiempo para conocer la fecha del debut del nuevo número siete de Millonarios.

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