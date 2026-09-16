Milan vs Benfica, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

Dos campeones de Europa se enfrentan en el inicio de la fase de Liga de la UEFA Europa League

La UEFA Europa League 2026-2027 comienza su actividad con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de Liga. El Milan recibe al Benfica en un duelo entre dos clubes con una amplia historia dentro del fútbol europeo. Disfruta este encuentro en vivo por Claro Sports y sigue todos los detalles del torneo continental.

El conjunto italiano y el equipo portugués protagonizan un enfrentamiento con antecedentes importantes en competiciones de la UEFA. Ambos clubes cuentan con una gran tradición internacional, títulos europeos en su historia y una afición que los coloca entre los equipos más reconocidos del continente. Ahora buscarán iniciar con una victoria su camino dentro del nuevo formato de la Europa League 2026-2027.

El Milan, siete veces campeón de la Champions League, afronta una nueva participación europea con el objetivo de recuperar protagonismo en el continente, mientras que el Benfica, uno de los clubes históricos de Portugal, intentará sumar puntos desde el comienzo de la fase de Liga. Dos instituciones con pasado ganador se miden en un partido que promete marcar el inicio de su camino en el torneo.

Sigue toda la acción del fútbol europeo con la cobertura de UEFA Europa League 2026-2027 a través de Claro Sports. Disfruta los mejores partidos, resultados, análisis y todos los detalles de las competencias de clubes más importantes de Europa.

¿A qué hora inicia la transmisión del Milan vs Benfica hoy miércoles 16 de septiembre?

Puedes disfrutar en vivo por Claro Sports del partido entre Milan vs Benfica a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). A continuación, otros horarios:

Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 12:00 horas (PT).

Colombia: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

Europa League 2026, jornada 1: calendario, fechas y horarios de los partidos de la fase liga

Miércoles 16 de septiembre

Ararat-Armenia vs Sparta Praga | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS Omonia vs Celta | 10:45

| 10:45 Milan vs Benfica | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Bayer Leverkusen vs Celje | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Hapoel Beer-Sheva vs Dinamo Zagreb | 13:00

| 13:00 Olympiacos vs Jagiellonia | 13:00

| 13:00 Anderlecht vs Lyon | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Sturm Graz vs Rennes | 13:00

| 13:00 Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00

Jueves 17 de septiembre

OFI Crete vs Hoffenheim | 10:45

| 10:45 Levski Sofia vs Salzburg | 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Besiktas vs Marsella | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Celtic vs Ferencváros | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Crystal Palace vs Lech Poznań | 13:00

| 13:00 Viktoria Plzen vs Union SG | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Juventus vs NEC . | 13:00

. | 13:00 Lillestrøm vs Torreense | 13:00

| 13:00 Real Sociedad vs Bournemouth | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Te puede interesar