Bayer Leverkusen vs Celje, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

El equipo de Las Aspirinas inician su camino europeo ante el conjunto esloveno en la fase de liga de la Europa League

La UEFA Europa League 2026-2027 continúa con la primera jornada de la fase de Liga y podrás disfrutar en vivo por Claro Sports el partido entre Bayer Leverkusen y Celje. El conjunto alemán debuta en el torneo europeo ante el equipo esloveno en un duelo donde buscará comenzar con una victoria su camino rumbo a la fase eliminatoria.

El Bayer Leverkusen llega a esta nueva edición de la Europa League como uno de los clubes protagonistas del fútbol europeo en los últimos años. El equipo alemán buscará mantener su presencia internacional y competir por los primeros puestos del torneo continental.

Por su parte, el Celje afronta una nueva oportunidad para medirse ante uno de los equipos con mayor reconocimiento del fútbol europeo. El conjunto de Eslovenia buscará aprovechar esta experiencia en la fase de Liga de la UEFA Europa League 2026-2027 y sumar puntos ante un rival con mayor recorrido internacional.

Sigue toda la acción del fútbol europeo con la cobertura de UEFA Europa League 2026-2027 a través de Claro Sports. Disfruta los mejores partidos, resultados, análisis y todos los detalles de las competencias de clubes más importantes de Europa.

¿A qué hora inicia la transmisión del Bayer Leverkusen vs Celje hoy miércoles 16 de septiembre?

Puedes disfrutar en vivo por Claro Sports del partido entre Bayer Leverkusen vs Celje a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). A continuación, otros horarios:

Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 12:00 horas (PT).

Colombia: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

Europa League 2026, jornada 1: calendario, fechas y horarios de los partidos de la fase liga

Miércoles 16 de septiembre

Ararat-Armenia vs Sparta Praga | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS Omonia vs Celta | 10:45

| 10:45 Milan vs Benfica | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Bayer Leverkusen vs Celje | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Hapoel Beer-Sheva vs Dinamo Zagreb | 13:00

| 13:00 Olympiacos vs Jagiellonia | 13:00

| 13:00 Anderlecht vs Lyon | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Sturm Graz vs Rennes | 13:00

| 13:00 Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00

Jueves 17 de septiembre

OFI Crete vs Hoffenheim | 10:45

| 10:45 Levski Sofia vs Salzburg | 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Besiktas vs Marsella | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Celtic vs Ferencváros | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Crystal Palace vs Lech Poznań | 13:00

| 13:00 Viktoria Plzen vs Union SG | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Juventus vs NEC . | 13:00

. | 13:00 Lillestrøm vs Torreense | 13:00

| 13:00 Real Sociedad vs Bournemouth | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

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