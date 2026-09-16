Olympiacos vs Jagiellonia, en vivo: ¡Hormiga González, titular en la Europa League!

Olympiacos vs Jagiellonia, en vivo

Olympiacos inicia su camino en la fase de liga de la Europa League 2026-27 ante el Jagiellonia Białystok, en un partido que se llevará los reflectores por la presencia de Armando ‘Hormiga’ González. El delantero mexicano forma parte de la convocatoria del conjunto griego y busca sumar sus primeros minutos en una competencia de UEFA desde su llegada al fútbol europeo. El equipo de El Pireo recibe al cuadro polaco en el Estadio Georgios Karaiskakis y aquí podrás seguir las acciones, goles y momentos del encuentro en el minuto a minuto.