Olympiacos vs Jagiellonia, en vivo: ¡Hormiga González, titular en la Europa League!
Sigue el resultado al momento: Olympiacos 0-0 Jagiellonia; Armando González saldrá en el once inicial en busca debutar en la Europa League y conseguir los tres puntos
¿A qué hora juegan Olympiacos vs Jagiellonia hoy 16 de septiembre en la Europa League 2026?
El partido entre Olympiacos y Jagiellonia se disputa este miércoles 16 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League 2026-27 y tendrá como sede el Estadio Georgios Karaiskakis, en El Pireo, Grecia.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Europa League 2026?
En México, el Olympiacos vs Jagiellonia podrá verse a través de ESPN en televisión de paga, mientras que la opción por streaming será Disney+ Premium.
Alineaciones del Olympiacos vs Jagiellonia, al momento
Las alineaciones titulares oficiales todavía no han sido publicadas por la UEFA, por lo que los onces deberán confirmarse más cerca del inicio del encuentro. La UEFA ya cuenta con las convocatorias para el partido y Armando González aparece entre los delanteros disponibles del Olympiacos. Aquí la posibles alineaciones:
Olympiacos: CStefan Ortega, Marcus Pedersen, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Nayair Tiknizyan, Remo Freuler, Gustavo Puerta, Jota Silva, Chiquinho, Kostas Fortounis y Armando González.
Jagiellonia: Slawomir Abramowicz, Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Apostolos Konstantopoulos, Bartlomiej Wdowik, Taras Romanczuk; Jeremy Agbonifo, Jesús Imaz, Anders Klynge, Kajetan Szmyt y Youssouf Sylla.
Olympiacos vs Jagiellonia, en vivo
Olympiacos inicia su camino en la fase de liga de la Europa League 2026-27 ante el Jagiellonia Białystok, en un partido que se llevará los reflectores por la presencia de Armando ‘Hormiga’ González. El delantero mexicano forma parte de la convocatoria del conjunto griego y busca sumar sus primeros minutos en una competencia de UEFA desde su llegada al fútbol europeo. El equipo de El Pireo recibe al cuadro polaco en el Estadio Georgios Karaiskakis y aquí podrás seguir las acciones, goles y momentos del encuentro en el minuto a minuto.