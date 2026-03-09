¡Brutal contraataque! Laporta responde a Xavi: “Con los mismos jugadores con los que perdía, Flick gana”

El presidente del Barcelona asegura que la leyenda azulgrana está dolida y que ha sido utilizado por Víctor Font

Laporta se fue con todo contra Xavi. | Reuters e Imago7.

La carrera rumbo a la presidencia del FC Barcelona ha dado un giro impensado. Este lunes 9 de marzo se realizó un debate entre los dos contendientes, Joan Laporta, quien busca reelegirse, y Víctor Font, su rival con miras a un cambio en el puesto. Este intercambio de ideas y propuestas inició con base en las palabras de Xavi Hernández, donde la leyenda azulgrana reveló en una entrevista para La Vanguardia que Laporta impidió el regreso de Lionel Messi al conjunto catalán. El mandatario culé se defendió y contraatacó de manera brutal a uno de los consentidos de la afición del equipo de la Ciudad Condal.

Laporta abrió el debate respondiendo directamente a las declaraciones del exjugador y exentrenador azulgrana. El presidente aseguró que le sorprendieron las palabras de Xavi y reconoció que le causaron molestia, al considerar que las decisiones tomadas durante su gestión respondieron a la situación deportiva del club.

“Me ha sorprendido. Y me ha dolido. Es duro ser presidente del Barça porque hay que tomar decisiones muy difíciles, como fue echar a Xavi. Los hechos me dicen que tenía razón, porque con Xavi seguiríamos perdiendo”, declaró Laporta durante el intercambio con su rival en la contienda electoral.

El dirigente también comparó el desempeño del equipo bajo el mando de Xavi con el actual entrenador, Hansi Flick. “Entiendo que esté dolido, porque con los mismos jugadores que él tenía y perdía, Flick gana”, señaló, en una de las frases más comentadas del debate.

Laporta además acusó al exentrenador de haberse dejado influir en el contexto político del club. “También me duele que se haya dejado utilizar y que, para hacerme daño a mí, haya atacado a Alejandro Echevarría, que con (Rafa) Yuste fueron los que más lo defendieron (a Xavi). Tenía ganas de ensuciar. Se ha dejado utilizar por parte de Víctor Font, que está detrás de él y quiere ensuciar el proceso”, afirmó.

Por su parte, Víctor Font respaldó las palabras de Xavi y criticó el ambiente que vive el club. “Nos hemos levantado tristes porque ver a leyendas del club decir esto duele. Xavi ha tenido un acto de valentía. Hay miles de culés que estamos tristes con este Barça de unos contra otros, gobernado desde la mentira”, declaró el aspirante a la presidencia.

Finalmente, Laporta también respondió a los señalamientos sobre Alejandro Echevarría, a quien defendió como parte de su círculo cercano de trabajo. “Es una persona de mi máxima confianza en cuestiones de Liga y Federación. Tiene una perfecta sintonía con Deco y esa armonía funciona en el vestuario. Es normal que el presidente tenga un grupo de confianza a su alrededor”, concluyó.

¿Cómo fue la salida de Xavi como entrenador del Barcelona?

La salida de Xavi Hernández del Barcelona estuvo marcada por decisiones cambiantes y una relación cada vez más frágil con el presidente Joan Laporta. En enero, tras una derrota por 5-3 ante el Villarreal, el técnico anunció que dejaría el cargo al final de la temporada. Sin embargo, meses después fue convencido de continuar durante una reunión con la directiva que después se conoció como ‘la noche del sushi’, en la que ambas partes acordaron que cumpliría su contrato hasta 2025, en medio de las dificultades económicas del club y la falta de alternativas claras en el mercado de entrenadores.

A pesar de ese acuerdo, las tensiones reaparecieron semanas después cuando Xavi habló públicamente sobre las limitaciones financieras del Barcelona y las dificultades para competir con rivales como el Real Madrid. Sus declaraciones incomodaron a Laporta y reactivaron las dudas sobre su continuidad. Finalmente, la directiva decidió dar un giro en el banquillo y nombró al alemán Hansi Flick como nuevo entrenador, en un contexto donde, según fuentes cercanas al presidente, Laporta nunca estuvo completamente convencido de Xavi como técnico del primer equipo.

Te puede interesar