Gran Premio de China 2026 en vivo: horario y dónde ver las prácticas, clasificación y la carrera de la F1

Se disputa la segunda parada del campeonato de Fórmula 1 y aparece la primera carrera sprint del calendario. Conoce los detalles

GP de China 2026: horario y dónde ver en vivo la próxima carrera | Claro Sports

El calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa el próximo fin de semana con el Gran Premio de China, segunda parada del campeonato y primera carrera que se disputará con el formato sprint. Después de lo ocurrido en Melbourne, donde Mercedes firmó el 1-2 con George Russell y Kimi Antonelli, la parrilla vuelve a encender motores para el compromiso en el Circuito Internacional de Shanghái.

Será la edición 19 del GP de China, que llegó a la F1 para la 2004 y ha contado con cuatro ausencias desde entonces (2020, 2021, 2022 y 2023). Se trata de una carrera que consta de 5.451 kilómetros y 56 vueltas, donde Oscar Piastri fue el vencedor en 2025.

A nivel historia, Lewis Hamilton es el máximo ganador con seis triunfos (2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019). Tras el británico aparecen Fernando Alonso (2005 y 2013) y Nico Rosberg (2012 y 2016), cada uno con dos victorias en lo más alto del podio.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac, una nueva oportunidad de seguir acumulando experiencia en el máximo circuito del automovilismo. El piloto mexicano finalizó en la posición 16 en Australia, en la que representó la primera aparición de la escudería estadounidense en la Fórmula 1. En su historial el tapatío cuenta con un podio en el GP China, al terminar en el tercer lugar en 2024 con Red Bull.

A continuación te dejamos toda la previa del Gran Premio de China 2026: horario y dónde ver las prácticas, clasificación y la carrera de la F1.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP China 2026 de la Fórmula 1?

Al ser una carrera con formato sprint, el GP China 2026 solo contará con una práctica libre. Esta se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 21:30 horas (tiempo del centro de México) y será la encargada de abrir el telón en el Circuito Internacional de Shanghái.

Libres 1 (jueves 12 de marzo) México | 21:30 horas Centroamérica | 21:30 horas Estados Unidos | 19:30 Pacífico, 22:30 del Este Argentina | 00:30 horas (viernes 6 de marzo) Colombia | 22:30 horas



¿A qué hora es la clasificación para el GP China 2026 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de China 2026 tendrá dos clasificaciones, la primera será la clasificación carrera sprint, misma que se llevará a cabo el viernes 13 de marzo de 1:30 a 2:15 horas (tiempo del centro de México); la segunda será la qualy para la carrera principal, la cual se realizará el sábado 14 de marzo de 1:00 a 2:00 horas (tiempo del centro de México).

Clasificación sprint (viernes 13 de marzo) México | 1:30 horas Centroamérica | 1:30 horas Estados Unidos | 23:30 (jueves 12 de marzo) Pacífico, 2:30 del Este Argentina | 4:30 horas Colombia | 2:30 horas



Clasificación (sábado 14 de marzo) México | 1:00 horas Centroamérica | 1:00 horas Estados Unidos | 23:00 (jueves 12 de marzo) Pacífico, 2:00 del Este Argentina | 4:00 horas Colombia | 2:00 horas



¿A qué hora es la carrera sprint para el GP China 2026 de la Fórmula 1?

La carrera sprint del GP de China 2026 se efectuará el viernes 13 de marzo de 21:00 a 22:00 horas (tiempo del centro de México). En ella serán 19 vueltas.

Sprint (viernes 13 de marzo) México | 21:00 horas Centroamérica | 21:00 horas Estados Unidos | 19:00 Pacífico, 22:00 del Este Argentina | 00:00 horas (sábado 14 de marzo) Colombia | 22:00 horas



¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de China 2026?

Las acciones del fin de semana en China culminarán el domingo 15 de marzo con el Gran Premio. La carrera dominical será a la 1:00 horas del centro de la CDMX, por lo que habrá que desvelarse en territorio mexicano para disfrutar de las emociones.

GP de China (domingo 15 de marzo) México | 1:00 horas Centroamérica | 1:00 horas Estados Unidos | 23:00 (sábado 14 de marzo) Pacífico, 2:00 del Este Argentina | 4:00 horas Colombia | 2:00 horas



¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de China 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

La temporada 2026 de la Fórmula 1, con el Gran Premio de China y el resto de las carreras del calendario, se puede seguir en vivo y en directo a través de los siguientes canales o plataformas:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

El calendario de Fórmula 1 2026 incluye 24 paradas, la primera de ellas el pasado fin de semana en Melbourne. La próxima carrera es en China, en un listado que continuará en Japón el último fin de semana de marzo. Aquí las fechas completas:

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne | Crónica

12-15 marzo | GP de China, Shanghai

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah

01-03 mayo | GP de Miami, USA

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Monaco

12–14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungria, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de Mexico, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

