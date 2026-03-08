Robert Oliveras marca golazo con el Barcelona y confirma su crecimiento en La Masía

El mexicano tuvo la posibilidad de representar a España, pero se decantó por la selección tricolor

El mexicano sigue dando de qué hablar en España | FCB

El nombre de Robert Oliveras comienza a aparecer con frecuencia en el futbol formativo del Barcelona. El mediocampista de 15 años volvió a ser protagonista con el Barcelona U16 al marcar un golazo en la victoria de su equipo ante CE Mercantil dentro de la División de Honor, torneo que reúne a varias de las academias del futbol juvenil en España.

El tanto del joven jugador llamó la atención dentro del encuentro, donde mostró su presencia en ataque al definir la jugada con una gran técnica de disparo. La anotación se suma a una serie de actuaciones que lo han colocado como uno de los jugadores a seguir dentro de las categorías inferiores del club catalán.

Oliveras llegó al Barcelona después de destacar en las categorías formativas del FC Damm, equipo donde comenzó a llamar la atención por su capacidad para participar en el ataque. Su rendimiento en ese club despertó el interés del conjunto blaugrana, que decidió integrarlo al proyecto de La Masía.

Actualmente forma parte del Cadete B, donde continúa su proceso dentro del sistema de formación del Barcelona. En el club consideran que su perfil encaja con el modelo de juego del equipo, debido a su participación en la construcción del juego y su presencia en distintas zonas del campo.

Dentro de la estructura formativa del Barcelona lo identifican como un mediocampista que puede sumarse al ataque y generar jugadas cerca del área rival. Estas características han permitido que se mantenga como uno de los elementos observados en su generación dentro de la academia.

El futbolista también ha comenzado a tener actividad a nivel internacional. Oliveras es hijo de padre catalán y madre mexicana, lo que le permitió tener la posibilidad de representar a dos selecciones. Incluso llegó a debutar con la selección de España sub 14 en etapas iniciales de su formación.

Sin embargo, el jugador decidió representar a México al aceptar una convocatoria con la selección mexicana sub 15. Su debut con el combinado nacional se produjo el pasado 26 de noviembre del 2024 en un partido amistoso precisamente ante el equipo español.

Con actividad constante en La Masía y presencia en selecciones juveniles, Robert Oliveras continúa dando pasos en su desarrollo dentro del futbol formativo. Su participación con el Barcelona y con México lo coloca como uno de los nombres a seguir en los próximos años dentro de las categorías juveniles.

