Xavi Hernández revela la verdad sobre Messi y acusa a Laporta de frenar su regreso al Barcelona

El exentrenador aseguró que el regreso de Messi al Barcelona en 2023 estaba encaminado, pero Laporta frenó la operación por temor a perder poder

La leyenda culé explota contra el presidente por el tema Messi | Imago7

El posible regreso de Lionel Messi al Barcelona en 2023 vuelve al centro del debate. Xavi Hernández aseguró que el retorno del argentino al club catalán estuvo mucho más cerca de lo que se conoció públicamente y que la operación se cayó por decisión del presidente Joan Laporta. En la entrevista concedida a La Vanguardia, el exentrenador blaugrana sostuvo que el fichaje estaba prácticamente encaminado tras el Mundial de Qatar 2022. Incluso explicó que mantuvo conversaciones directas con Messi durante varios meses y que el proyecto deportivo ya contemplaba su regreso al equipo.

Xavi asegura que Messi “estaba fichado” por el Barcelona

El técnico catalán reveló que el acercamiento comenzó a principios de 2023, cuando Messi todavía era jugador del Paris Saint-Germain. Según su relato, el propio argentino le transmitió su deseo de volver al club donde construyó su carrera. “Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el ok, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente.”

Xavi explicó que el regreso del argentino no solo tenía respaldo deportivo, sino que también existían conversaciones avanzadas con la directiva del club. “El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás.”

El exentrenador del Barcelona aseguró que la decisión final no respondió a temas económicos ni a restricciones del control financiero de LaLiga, como se había señalado públicamente. De acuerdo con Xavi, la explicación que recibió fue mucho más directa y personal. “Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir.” Según su versión, ese comentario reflejaba el temor del presidente a que el regreso de Messi alterara el equilibrio de poder dentro del club.

Xavi también relató cómo se deterioró la comunicación con el futbolista argentino cuando la operación comenzó a frenarse desde la directiva del Barcelona. “Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer.” Ante esa situación, el entrenador decidió contactar con Jorge Messi, padre y representante del jugador. “Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y él me dice, ‘habla con el presidente’.”

El proyecto deportivo que tenía preparado para Messi

El técnico explicó que el retorno del capitán histórico del Barcelona no solo era una idea sentimental, sino parte de un plan deportivo concreto. “Le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado.”

Para Xavi, la presencia de Messi podía haber sido determinante para el equipo en ese momento. “Me moría de ganas de que Leo volviera y además pienso, todavía hoy, que ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda.”

El exentrenador del Barcelona también reconoció que durante un tiempo no pudo comunicarse directamente con Messi tras el frenazo en la operación. “Él lo sabe, ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están.” Finalmente, el futbolista argentino decidió continuar su carrera fuera del fútbol europeo y fichó por el Inter Miami de la MLS.

El problema no fue económico

Uno de los puntos que más quiso dejar claro el exentrenador azulgrana es que, según su visión, la operación no se cayó por temas financieros. “Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira.”

Para Xavi, la decisión final estuvo vinculada a una cuestión de poder dentro del club. “Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder.”

El técnico catalán concluyó que el regreso de Messi habría sido positivo tanto para el equipo como para el entorno del club. “Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío.” Con estas declaraciones, Xavi reabre uno de los episodios más sensibles en la historia reciente del Barcelona: el intento fallido de traer de vuelta al futbolista más importante que ha vestido la camiseta azulgrana.

Te puede interesar