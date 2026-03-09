Highlights de esquí alpino en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado de las finales supergigante

No te pierdas la definición de las medallas en las seis categorías, dentro de la modalidad Super-G

El paraesquí alpino en Milano Cortina 2026 vivió una jornada llena de emociones y medallas. Este lunes 9 de marzo el Centro de esquí alpino de Tofane fue el escenario de seis finales en supergigante, tres en la rama femenil y tres en la rama varonil, con preseas en las categorías de VI (visually impaired/discapacidad visual), Standing (de pie) y Sitting (sentado).

Italia, Rusia, España, Austria, Suiza y Países Bajos se repartieron los oros, mientras que otros países como Eslovaquia, Francia, Suecia, Japón, China, Canadá, Estados Unidos y Noruega también se subieron al podio para aumentar su cosecha de preseas en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Entre los nombres propios destacaron los de Chiara Mazzel, Varvara Voronchikhina, Audrey Pascual, Johannes Aigner, Robin Cuche y Jeroen Kampschreur, todos ellos hoy campeones paralímpicos. Revive cada actuación de las y los paratletas que subieron al podio, así como las actuaciones de Latinoamérica con Arly Velásquez de México, Nicolás Bisquertt de Chile y Enrique Plantey de Argentina.

