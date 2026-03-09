Oribe Peralta y otros tres jugadores históricos se suman al partido México vs Brasil Leyendas

El ‘Cepillo’ es parte de los cuatro nuevos futbolistas que se unen a la convocatoria rumbo al partido del próximo 19 de abril en el Estadio Azteca

Oribe Peralta y Maicon se unen al México vs Brasil de leyendas | Imago7

Oribe Peralta, Braulio Luna, Lucio y Maicon se suman al partido de leyendas entre México y Brasil, a disputarse el próximo 19 de abril en la cancha del Estadio Azteca. A través de un comunicado, la organización reveló el nombre de las cuatro figuras icónicas que se suman a la convocatoria de ambos representativos.

Oribe Peralta, campeón olímpico con la selección mexicana en Londres 2012, se integra a un cuadro Tricolor que en su convocatoria ya presumía atacantes de la talla de Jared Borgetti; Braulio Luna, dos veces mundialista con el Tricolor, se suma como mediocampista a una plantilla que también cuenta con Rafael Márquez, Andrés Guardado, Miguel Layún y Pável Pardo.

Por la escuadra brasileña se añaden dos nombres defensivos: Lucio, campeón del mundo en Corea Japón 2002, bicampeón de Copa Confederaciones, además de indiscutible en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, quien pasó por las filas de clubes como Bayern Munich, Inter y Juventus; así como Maicon, lateral mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, bicampeón de la Copa Confederaciones (2005 y 2009) y bicampeón de la Copa América (2004 y 2007), quien jugó con el Monaco, Inter, Manchester City y Roma, entre otros.

De esta forma el México vs Brasil Leyendas ya conoce a 14 de los 36 jugadores históricos que formarán parte del cotejo en la Ciudad de México. Estos cuatro nombres se unen a los de Ronaldinho, Marcelo, Kaká, Adriano, Edmílson, Pável Pardo, Rafa Márquez, Andrés Guardado, Miguel Layún y Jared Borgetti. Con la lista completa aún pendiente, más figuras se revelarán en las próximas semanas.

¿Cuándo y a qué hora será el partido México vs Brasil de Leyendas?

El partido de leyendas entre México y Brasil se jugará el domingo 19 de abril de 2026 en el Estadio Azteca. La cita será a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde comprar boletos para el México vs Brasil de Leyendas?

Los boletos para el México vs Brasil Leyendas están disponibles a través de la plataforma de Fanki. La preventa se llevó a cabo el 25 y 26 de febrero, mientras que la venta general arrancó el 27 de febrero. Cabe destacar que aún hay entradas disponibles, las más baratas de 600 pesos en alto norte y alto sur.

A continuación los precios a detalle:

600 pesos | Alto Sur y Alto Norte

700 pesos | Alto Lateral

1000 pesos | Zona para personas con capacidades diferentes

1400 pesos | Preferente 300

1500 pesos | Cabecera 300, Sur 100 y Norte 100

1900 pesos | Lateral 100

2000 pesos | Lateral 300A y 300B

2300 pesos | Platea 200

3500 pesos | Palcos Club

4200 pesos | Premium A Corner Club

4400 pesos | Premium A y B Locker Club

5000 pesos | Premium A y B Super Seats

6500 pesos | Premium A Tunnel Club

7500 pesos | Premium A Chairman’s Club

