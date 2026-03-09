La FIA analiza cambios en la Fórmula 1 tras críticas a la nueva reglamentación

El arranque de la temporada dejó señales claras de inconformidad entre varios pilotos y equipos

La FIA analiza cambios tras el GP de Australia | REUTERS/William West

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ya analiza posibles ajustes a la reglamentación técnica de la Fórmula 1 2026 después de las primeras críticas surgidas tras el Gran Premio de Australia. El arranque de la temporada dejó señales claras de inconformidad entre varios pilotos y equipos, quienes cuestionan el funcionamiento de los nuevos monoplazas y, en especial, la gestión de energía de las unidades de potencia.

Durante la pretemporada, muchos pilotos evitaron pronunciarse con dureza sobre el nuevo reglamento. Sin embargo, tras la primera carrera del calendario, varias voces comenzaron a expresar su inconformidad. Lando Norris fue uno de los más directos al señalar que la categoría pasó de tener algunos de los mejores autos de su historia reciente a coches que ofrecen sensaciones muy distintas. Carlos Sainz también pidió revisar el concepto de los motores introducidos en esta nueva etapa.

En contraste, George Russell se ha mostrado cómodo con el cambio de normativa. El piloto británico arrancó el campeonato con un Mercedes competitivo, lo que ha alimentado la percepción de que la escudería alemana ha logrado adaptarse mejor que otros equipos a las nuevas reglas técnicas.

Max Verstappen ya había dejado clara su postura durante las pruebas previas al campeonato. El neerlandés describió esta nueva generación de monoplazas como una versión exagerada de la Fórmula E. Lewis Hamilton y Fernando Alonso también cuestionaron el nivel de complejidad de los autos actuales, al considerar que la tecnología influye demasiado y reduce el peso del talento del piloto en la pista.

El Gran Premio de Australia ofreció un ejemplo de esa complejidad. Durante la carrera se observaron varios adelantamientos entre Russell y Charles Leclerc, pero la razón detrás de esas maniobras no fue clara para el público. La transmisión no informó detalles sobre el nivel de batería ni sobre el uso del modo ataque, lo que generó dudas sobre el funcionamiento real de los monoplazas.

El nuevo reglamento establece que la energía de las unidades de potencia se obtenga en partes iguales del motor de combustión y del sistema eléctrico. Este equilibrio ha sido uno de los aspectos más cuestionados, ya que modifica la forma en la que se desarrollan los duelos en pista. Ante este panorama, la FIA ya contempla analizar posibles ajustes una vez disputadas las primeras carreras del campeonato.

“La posición unánime de los equipos fue seguir las disposiciones actuales en las primeras carreras y reevaluar la cuestión cuando se disponga de más datos. La intención es revisar la situación de la gestión de la energía después de China. Tenemos algunas cartas bajo la manga sobre este tema que no queríamos introducir antes de la primera carrera sin tener los primeros resultados de los fines de semana de carrera”, dijo Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, en declaraciones publicadas por ‘The Race’.

Con el primer fin de semana de competencia ya disputado y con críticas que se han multiplicado en el paddock, las próximas semanas podrían ser determinantes. La FIA evaluará los datos de las primeras carreras y, si lo considera necesario, podría introducir modificaciones para ajustar el equilibrio entre tecnología, espectáculo y competitividad en la máxima categoría del automovilismo.

