Cucurella y la vez que jugó en México

Marc Cucurella formó parte de la expedición del FC Barcelona que viajó a México para disputar la Copa Independencia sub 17

Marc Cucurella firma con el Real Madrid | Reuters

En agosto de 2013, con apenas 15 años, Marc Cucurella formó parte de la expedición del FC Barcelona que viajó a México para disputar la Copa Independencia Sub-17. El certamen tuvo como sede principal las instalaciones del Club América y reunió a algunas de las canteras más reconocidas del futbol internacional.

El combinado de la Ciudad Condal compartió grupo con América, Toluca y Pumas, equipos que mostraron la intensidad característica de las fuerzas básicas mexicanas. Asimismo, el conjunto español tuvo dificultades para imponer su estilo ante rivales que respondieron con fortaleza física y buen orden táctico. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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