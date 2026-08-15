¡Refuerzo de lujo! Cuti Romero ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid

Cristian ‘Cuti’ Romero firmó por cinco temporadas con el Atlético de Madrid tras un movimiento de la institución colchonera de 40 millones de euros

Cristian ‘Cuti’ Romero firma con el Atlético de Madrid | Imago7

El Atlético de Madrid anunció la llegada de Cristian ‘Cuti’ Romero este sábado 15 de agosto, uno de los fichajes de lujo del conjunto colchonero en este mercado de piernas, tras un movimiento de 40 millones de euros. El equipo de la capital española firmó al defensa argentino por cinco temporadas.

El combinado rojiblanco presentó al futbolista de 28 años a través de un comunicado en redes sociales. Cuti Romero ya se encuentra bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, técnico que tendrá a su disposición una plantilla que poco a poco se refuerza de cara a la próxima temporada, con la intención de competir por el campeonato ante Real Madrid y Barcelona, los dos eternos favoritos en LaLiga.

“¡Bienvenido, Cristian ‘Cuti’ Romero! Acuerdo con el Tottenham Hotspur para el traspaso del defensa internacional argentino, quien firma por nuestro club hasta 2031”, escribió el Atlético de Madrid a través de su cuenta oficial de X.

Cuti Romero estuvo en el Tottenham durante las últimas cinco campañas, tiempo en el que conquistó la Europa League 2024/25 tras convertirse en referente y capitán del equipo. Sin embargo, el Atlético de Madrid pujó para hacerse con los servicios del campeón del mundo con Argentina en 2022.

El argentino cuenta con una extensa trayectoria en Europa. Su paso inició en 2018 con el Genoa, tras una compra por parte de la Juventus. Un par de años más tarde se unió al Atalanta, pero de ahí pasó a la Premier League, campeonato en el que se convirtió en uno de los referentes defensivos de Inglaterra.

“Vengo con la mentalidad de tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club; y sé que la única manera es logrando algo”, indicó el jugador sudamericano en su llegada a los rojiblancos.

Cuti Romero llega a un Atlético de Madrid lleno de estrellas de la Albiceleste: Juan Musso, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quien todavía no tiene claro su futuro en este mercado de fichajes después de la polémica en torno a su continuidad con los Colchoneros, tras comunicar su deseo de irse a Barcelona.

“Es un club que, por mi forma de jugar, encaja a la perfección conmigo. Sé que es un club maravilloso. Soy uno que se va a entregar al máximo, no tengo dudas. Sé que voy a estar comprometido al 100% con este escudo, con esta camiseta. Sé la responsabilidad que lleva ser jugador del Aleti”, sentenció el refuerzo colchonero.

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