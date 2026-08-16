De Jong, siete años de un amor imposible

Frenkie de Jong lleva 297 partidos como azulgrana y esta temporada buscará ampliar su récord como el neerlandés con más partidos en el Barcelona

Frenkie de Jong y su historia de amor con el Barcelona | Reuters

Frenkie de Jong cumple siete años como jugador del Barcelona con una realidad muy distinta a la que imaginó el club cuando apostó por él en 2019. Llegó con el cartel de futura figura y con la expectativa de convertirse en uno de los grandes referentes del mediocampo azulgrana, pero su recorrido ha estado marcado por altibajos, lesiones y una relación complicada con distintos sectores de la institución. Aunque ya es el neerlandés con más partidos en la historia del Barcelona, con 297 apariciones, nunca logró adueñarse por completo del centro del campo. Su mejor etapa llegó con Ronald Koeman, mientras que con Hansi Flick recuperó protagonismo y alcanzó otra vez el nivel que parecía conducirlo hacia ese liderazgo esperado.

El presente, sin embargo, vuelve a poner su futuro bajo la lupa. Una nueva lesión lo mantiene fuera de acción y su regreso todavía no tiene fecha, mientras el Barcelona contempla la llegada de Rodri para reforzar una posición que podría afectar directamente su protagonismo. De Jong, además, perdió terreno durante el último curso y cerró la temporada con más dudas que certezas. A sus 29 años y como primer capitán del equipo, enfrenta el reto de recuperar el respaldo de la afición y demostrar que todavía puede ocupar el papel para el que fue contratado. Siete años después de su debut, su historia con el Barcelona permanece marcada por una contradicción: es uno de los extranjeros con mayor recorrido en el club, pero todavía no consigue convertirse en el líder que todos esperaban. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.

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