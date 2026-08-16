Cancelo se desvincula del Al Hilal y llegará al Barcelona como agente libre

El lateral portugués habría terminado su contrato con Al Hilal y el Barcelona espera que firme por las próximas dos temporadas

Joao Cancelo se acerca al Barcelona. | @João Cancelo

João Cancelo está cerca de convertirse nuevamente en jugador del FC Barcelona, ahora bajo una fórmula distinta a sus dos etapas anteriores. El lateral portugués alcanzó un acuerdo para terminar su contrato con Al Hilal y quedó en condición de agente libre.

La salida del club saudí permitirá que el Barcelona negocie directamente con Cancelo sin pagar un traspaso. El futbolista todavía tenía un año de contrato con Al Hilal, pero ambas partes acordaron poner fin al vínculo después de que el portugués mostrara su intención de regresar al conjunto catalán para la temporada 2026-27, según reporta Mundo Deportivo.

El plan del Barça es que Cancelo llegue a Barcelona el martes para completar su incorporación y firme un contrato por dos temporadas. La operación todavía está pendiente del anuncio oficial por parte del conjunto azulgrana, aunque el acuerdo para su salida de Arabia Saudita elimina uno de los principales obstáculos de la negociación.

La situación cambió respecto a las primeras semanas del mercado. Al Hilal había valorado la salida del defensor en alrededor de 10 millones de euros, mientras otros reportes apuntaron a una petición de hasta 15 millones. La rescisión evita que el Barcelona tenga que cubrir una cantidad por sus derechos federativos.

Cancelo, de 32 años, ya conoce el funcionamiento del club. Su primera etapa con el Barcelona se produjo durante la temporada 2023-24, cuando llegó cedido desde el Manchester City. Después fichó por Al Hilal, pero en enero de 2026 regresó a Cataluña mediante otro préstamo hasta el final de la campaña 2025-26.

Durante sus dos periodos anteriores con el conjunto catalán, Cancelo disputó 65 partidos, marcó seis goles y repartió ocho asistencias, de acuerdo con los registros del propio Barcelona. Además, formó parte del plantel dirigido por Hansi Flick que conquistó LaLiga en la temporada pasada.

La intención del portugués de regresar también quedó reflejada en sus redes sociales. Un día antes del reporte sobre su desvinculación, publicó una imagen con la camiseta del Barcelona acompañada por un reloj de arena, mensaje que apareció mientras se resolvía su futuro con Al Hilal.

Si la operación se formaliza esta semana, Cancelo iniciará su tercera etapa con el Barcelona y la primera como futbolista propiedad del club, sin una cesión de por medio. El conjunto catalán sumará un lateral que puede ocupar ambas bandas y lo hará sin pagar traspaso, a la espera de que la institución haga oficial el acuerdo.

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