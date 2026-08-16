Gustavo Puerta deslumbra en el regreso a LaLiga del Racing de Santander

El volante fue titular en el regreso de su equipo a la máxima categoría del fútbol español.

Gustavo Puerta con Racing de Santander | ANDER GILLENEA / AFP

Después de una semana difícil en lo personal para Puerta por el terremoto que golpeó a su natal La Victoria (Valle), el volante respondió en la cancha e hizo su gran aparición en la máxima categoría del fútbol ibérico. A pesar de tantos rumores que lo vinculaban con otros equipos, pisó fuerte con Racing de Santander para la primera prueba. Aunque no dejó saldo de victoria, su aporte individual resaltó en el cotejo.

Una fiesta se vivió en El Sardinero. Racing firmó su primer punto ante Villarreal por la primera jornada de LaLiga. Del 2-0 a favor, los locales tuvieron que conformarse con el 2-2 final que dejó contentos a ambos. La etapa inicial dejó las cuatro pinceladas, dos por cada lado.

No es poco el resultado para el retorno a Primera después de 14 años. Andrés Martín (21′) y Sergio Martínez (34′) configuraron la ventaja para los anfitriones; sin embargo, en un momento clave, la escuadra del ‘Submarino’ se puso a tope. Pape Gueye y Nicolás Pepé (45′), en menos de dos minutos, equilibraron el marcador.

Gustavo Puerta fue inicialista y estiró lo que mostró en la Copa del Mundo con la Selección Colombia. El pulmón del mediocampo para el local, ganando duelos en esa zona y nutriendo a los delanteros con el penúltimo pase. Su juego vistoso desató los aplausos en el estadio, aunque recibió una tarjeta amarilla a los 45+4′, antes de que se bajara el telón del primer periodo.

Puerta estuvo entre los mejores jugadores de su equipo. De acuerdo con la plataforma de SofaScore, escaló a la valoración de 7.3, apenas por debajo de Íñigo Vicente (8.0) y Andrés Martín (7.5). La temporada pinta bien para el cafetero, quien todavía está con su permanencia en puntos suspensivos. Es posible que se concrete una movida de última hora en el mercado de verano.

Primer examen aprobado para Puerta y Racing. El próximo reto será de visita ante el Getafe de Johan Mojica fuera de casa. Dicho compromiso está pactado para el 23 de agosto a las 12:30 m. (hora COL) en el Coliseum Alfonso Pérez.

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Los números de Gustavo Puerta

Así fue el partido del volante con sus estadísticas:

Dos tiros bloqueados.

Tres pases clave.

62/64 pases precisos (97% de acierto).

31/32 pases en campo rival.

Dos pases largos acertados.

12 carreras.

Nueve recuperaciones.

Dos faltas (una amarilla).

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