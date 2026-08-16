Pensión IMSS e ISSSTE 2026: estos pensionados recibirán doble depósito en septiembre

Algunos jubilados podrán recibir su pensión habitual y el pago de un programa de Bienestar durante septiembre; conoce quiénes aplican y las fechas previstas

¿Cuándo deposita el IMSS y el ISSSTE? | Foto: página web IMSS-ISSSTE

Septiembre de 2026 traerá dos depósitos para determinados pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No se trata de un pago extraordinario otorgado directamente por estas instituciones, sino de la coincidencia entre la pensión mensual y la dispersión de uno de los programas sociales del Gobierno de México.

Los beneficiarios que podrán recibir ambos recursos serán aquellos que, además de cobrar una pensión del IMSS o ISSSTE, estén incorporados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar. El segundo depósito corresponde al bimestre septiembre-octubre de estos apoyos.

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Quiénes reciben doble depósito en septiembre 2026?

El doble pago aplicará únicamente para quienes cumplan los requisitos de alguno de los programas de Bienestar y ya formen parte de su padrón de beneficiarios. En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, deberán tener 65 años o más, mientras que las mujeres que estén registradas en Mujeres Bienestar también podrán recibir el apoyo correspondiente junto con su pensión habitual.

Esto significa que no todos los jubilados del IMSS o del ISSSTE recibirán automáticamente dos depósitos. El pago adicional dependerá de que cada persona esté inscrita en alguno de los programas sociales señalados, ya que las pensiones de ambos institutos se mantienen bajo sus calendarios y montos habituales.

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Por qué se hace doble depósito en septiembre y cuáles son los montos?

La coincidencia se produce porque durante septiembre está prevista la entrega del quinto bimestre de 2026 de la Pensión Bienestar. Los adultos mayores de 65 años registrados en ese programa recibirán 6 mil 400 pesos correspondientes al periodo septiembre-octubre, cantidad que se sumará al monto que cada pensionado tenga asignado por el IMSS o ISSSTE.

En el caso de las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo señalado es de 3 mil 100 pesos. El monto de la pensión del IMSS o ISSSTE no es uniforme, ya que depende de factores como el régimen aplicable, la historia laboral, las semanas o años cotizados y las condiciones bajo las cuales se produjo el retiro de cada trabajador.

¿Cuándo caen los pagos de la pensión IMSS e ISSSTE en septiembre 2026?

Los pensionados del ISSSTE serán los primeros en recibir el pago correspondiente a septiembre, ya que el depósito está previsto para el viernes 28 de agosto de 2026. En el caso de los jubilados y pensionados del IMSS, la dispersión está programada para el martes 1 de septiembre.

Respecto a la Pensión Bienestar, todavía no se ha publicado oficialmente el calendario de septiembre con las fechas específicas organizadas por la primera letra del apellido. Tradicionalmente, estos pagos se distribuyen de manera escalonada durante varias semanas, por lo que los beneficiarios deberán consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar una vez que se dé a conocer el calendario definitivo.

Calendario tentativo Pensión Bienestar septiembre 2026

Martes 1 de septiembre | A

Miércoles 2 de septiembre | B

Jueves 3 de septiembre | C

Viernes 4 de septiembre | C

Lunes 7 de septiembre | D, E, F

Martes 8 de septiembre | G

Miércoles 9 de septiembre | G

Jueves 10 de septiembre | H, I, J, K

Viernes 11 de septiembre | L

Lunes 14 de septiembre | M

Martes 15 de septiembre | M

Miércoles 16 de septiembre | N, Ñ, O

Jueves 17 de septiembre | P, Q

Viernes 18 de septiembre | R

Lunes 21 de septiembre | R

Martes 22 de septiembre | S

Miércoles 23 de septiembre | T, U, V

Jueves 24 de septiembre | W, X, Y, Z

De esta manera, quienes cobren una pensión del IMSS o ISSSTE y al mismo tiempo formen parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o Mujeres Bienestar podrán disponer de dos depósitos relacionados con septiembre. El primero corresponderá a su pensión mensual y el segundo al apoyo social del bimestre septiembre-octubre, sin que esto represente un bono adicional otorgado por el IMSS o el ISSSTE.

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