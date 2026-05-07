Valverde se pierde el Clásico por traumatismo craneoencefálico y asegura que no hubo golpes con Tchouaméni

El mediocampista uruguayo permanecerá en reposo entre 10 y 14 días tras sufrir un golpe en la cabeza en entrenamiento del Real Madrid

Fede Valverde, baja por un golpe en la cabeza | Reuters

Federico Valverde no podrá participar en el Clásico contra el Barcelona el próximo 10 de mayo debido a un golpe en la cabeza sufrido durante un altercado en el vestuario del Real Madrid. El club informó que, tras realizarle pruebas médicas, el mediocampista uruguayo fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico. De acuerdo con el propio jugador, el golpe no fue directamente causado por Aurélien Tchouaméni, como se especuló inicialmente, sino que sufrió una caída accidental en la que impactó con el pico de una mesa, lo que le causó una herida en la frente y requirió una visita al hospital.

Este incidente se produjo en un contexto de creciente tensión dentro del vestuario blanco. En sus declaraciones, Valverde aclaró la situación: “Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”. El uruguayo explicó que, en un vestuario normal, estos roces pueden suceder, pero se resuelven internamente sin que trasciendan. Sin embargo, en este caso, la situación cobró mayor notoriedad por el contexto de la temporada del Madrid, marcada por la falta de títulos y la presión mediática.

¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni,?

Valverde detalló que, durante el entrenamiento, después de una discusión con Tchouaméni, accidentalmente golpeó su frente contra una mesa, lo que le dejó un corte. El uruguayo dejó claro que no hubo agresión por parte de su compañero, ni él agredió a Tchouaméni: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”. Además, Valverde reconoció la frustración que él y sus compañeros sienten al final de una temporada complicada en la que se irán sin levantar un título: “Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero”.

Aunque el incidente involucró a Tchouaméni, Valverde fue claro en aclarar que no hubo violencia física entre ellos. Ambos jugadores tuvieron un cruce de palabras durante el entrenamiento, pero según el comunicado, lo sucedido fue un choque de emociones y no un acto de agresión intencional. A pesar del incidente, Valverde subrayó que la relación con su compañero de equipo no se verá afectada fuera del campo: “Si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero”. Por su parte, el club abrió una investigación interna para abordar lo sucedido.

Finalmente, Valverde expresó su pesar por no poder estar presente en el Clásico: “Me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario”. Mientras tanto, el equipo y los aficionados del Madrid esperan que el equipo pueda superar las adversidades y centrarse en el fútbol.

¿Cuándo es el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El tan esperado Clásico entre Barcelona y Real Madrid se llevará a cabo el domingo 10 de mayo de 2026 a las 13:00 horas (centro de México) en el Spotify Camp Nou. Con el Barcelona en una posición favorable para coronarse si empata o gana, este partido podría ser decisivo para el futuro de ambos equipos en LaLiga. El duelo podrá seguirse en vivo a través de SKY Sports.

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