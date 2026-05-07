Boletos para el Mundial 2026: el ‘ofrecimiento´ de Infantino a quien compre una entrada en 2 millones de dólares

El presidente de la FIFA defendió los precios argumentando que los costos están en línea con los de otros grandes eventos deportivos

Infantino promete botana para el Mundial | REUTERS/Blair Gable

A medida que se acerca el Mundial 2026, la controversia sobre los precios de los boletos sigue siendo un tema candente. Aunque muchos aficionados esperan con ansias el evento, la FIFA ha enfrentado críticas debido a los elevados costos de las entradas, especialmente para la fase final. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha respondido a estas críticas con un toque de humor, defendiendo al mismo tiempo la estructura de precios y asegurando que el mercado de reventa también tiene su rol en la economía del torneo.

En un reciente comentario, Infantino destacó que si alguien llegara a pagar la impresionante cifra de 2 millones de dólares por una entrada para la final del Mundial, él mismo se encargaría de entregar el boleto personalmente, agregando un hotdog y una Coca-Cola como parte de la “gran experiencia”. Pero más allá de la broma, Infantino defendió los precios de los boletos, argumentando que estos están alineados con otros grandes eventos deportivos en Estados Unidos.

¿Qué ofreció Gianni Infantino a quien compre un boleto para la final del Mundial 2026 por 2 millones de dólares?

Gianni Infantino causó revuelo con sus recientes comentarios sobre los precios de los boletos para la final del Mundial 2026. En un tono relajado y humorístico, Infantino aseguró que si alguien decidiera pagar 2 millones de dólares por una entrada para este histórico partido, él mismo se encargaría de llevar el boleto a manos del afortunado comprador. Además, para hacer la experiencia aún más memorable, Infantino ofreció acompañar la entrega con un hotdog y una Coca-Cola. Aunque claramente en tono de broma, el presidente de la FIFA utilizó esta imagen para desviar la atención sobre las críticas a los elevados costos.

Esta declaración, aunque jocosa, no cambió la posición de Infantino respecto a los precios de los boletos. El presidente de la FIFA defendió los precios argumentando que los costos están en línea con los de otros grandes eventos deportivos en Estados Unidos, como los partidos universitarios. Además, señaló que las entradas para la fase de grupos del Mundial 2026 estarían disponibles por menos de 300 dólares, asegurando que muchos aficionados aún tendrían acceso a entradas a precios relativamente asequibles.

Boletos para el Mundial 2026: Infantino sobre los precios de las entradas al Mundial 2026

A pesar de las críticas sobre los precios altos de los boletos, Gianni Infantino mantiene que la FIFA ha establecido precios competitivos en comparación con otros eventos de la magnitud del Mundial. Durante una conferencia, el presidente de la FIFA subrayó que, si bien algunas personas consideran los boletos caros, las entradas en el mercado de reventa tienden a superar ampliamente los precios oficiales. “Las entradas que tenemos están más baratas que en otros eventos, pero, como es natural, en el mercado de reventa, se pueden conseguir a precios mucho más altos”, afirmó Infantino.

El presidente de la FIFA también defendió la venta de entradas en el mercado secundario, señalando que, al ser un sistema permitido en Estados Unidos, las entradas pueden cambiar de precio según la oferta y la demanda. Sin embargo, también enfatizó que, a pesar de las críticas, el 25% de las entradas para la fase de grupos estarán disponibles a precios por debajo de 300 dólares, lo que él considera un precio razonable para el acceso a los partidos de la Copa del Mundo.

FIFA tickets: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026?

Los boletos para el Mundial 2026 han generado una gran expectativa, tanto por la magnitud del torneo como por los costos asociados. Aunque los precios de las entradas varían según la fase del torneo y la ubicación, la FIFA ha hecho esfuerzos por ofrecer opciones para diferentes presupuestos. Las entradas para la fase de grupos, por ejemplo, estarán disponibles por menos de 300 dólares, lo que permite a los aficionados tener acceso a varios partidos sin tener que desembolsar grandes sumas de dinero.

Sin embargo, los precios aumentan significativamente a medida que se avanza hacia las fases eliminatorias, especialmente para los partidos clave como la final. Aunque algunos aficionados consideran que estos precios son excesivos, Infantino ha asegurado que los costos están alineados con otros grandes eventos deportivos en Estados Unidos, como los partidos de la NFL o la NBA, en los que los precios también pueden ser elevados. Además, la FIFA ha implementado medidas para controlar el mercado de reventa, con la intención de evitar precios desorbitados y asegurar que los aficionados tengan acceso a entradas a precios justos.

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