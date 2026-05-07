Pato O’Ward se prepara para el Sonsio Grand Prix, la antesala de las 500 Millas de Indianápolis

El piloto mexicano busca mantener su racha de carreras en el Top 5 previo a Indy 500

Pato O’Ward habla previo al Sonsio Grand Prix | Imago7

El mítico Indianápolis Motor Speedway abre sus puertas este fin de semana para entrar oficialmente en el tradicional “Month of May” con la disputa del Sonsio Grand Prix, que sirve como antesala de las legendarias 500 Millas de Indianápolis.

Para el piloto mexicano Patricio O’Ward, esta carrera representa el inicio de un mes sumamente duro, pero emocionante: “Sí, se viene un gran mes para todos en Arrow McLaren. Amo venir aquí, amo el “Month of May”, amo poder empezar el mes en lo que llamo mi hogar ahora, así que es increíble estar de vuelta”.

La cita en el circuito mixto de Indianápolis representa la sexta fecha de la temporada 2026 de la Indy Car Series. A diferencia de Indy 500, esta competencia se disputa en el trazado de 2,439 millas y 14 curvas ubicado dentro del infield del óvalo, utilizando parte de la recta principal y de las curvas 1 y 2 del legendario autódromo.

Además de ser una carrera clave en la pelea por el campeonato, el Sonsio Grand Prix suele funcionar como un laboratorio estratégico para los equipos. Como prueba de ello, este fin de semana será la primera vez que la categoría permita usar el push-to-pass (botón de adelantamiento) en todos los relanzamientos de carrera en circuitos mixtos y callejeros.

Este sistema proporciona aproximadamente 60 caballos de fuerza adicionales mediante un aumento en la presión del turbocompresor, y se permitirá su uso en todo momento una vez que el automóvil pase la línea de salida-meta alternativa después de la salida y una vez que se haya mostrado la bandera verde.

Pato O’Ward estuvo de acuerdo en que abrirá nuevas oportunidades dentro de la carrera: “Sí, creo que abrirá un poco más de oportunidades en los relanzamientos en algunas áreas en las que no ves a los autos atacando porque todos deberían de estar un poco más pegados, así que todos lo estarán utilizando, así que tendremos que defendernos”.

Así ha sido la temporada 2026 de Pato O’Ward en la Indy Car Series 2026

El mexicano llega como uno de los hombres más consistentes del campeonato. El piloto de Arrow McLaren ha terminado dentro del Top 5 en todas las carreras disputadas hasta ahora, algo que lo mantiene plenamente en la pelea por el título. La regularidad ha sido el sello del regiomontano en este arranque de campaña y el Sonsio Grand Prix podría representar una oportunidad ideal para recortar distancia con Alex Palou antes del evento grande del mes de mayo.

Más allá de los puntos en juego, el Sonsio Grand Prix representa el arranque oficial de la gran actividad grande en Indianápolis. El evento ha ganado importancia desde su incorporación al calendario en 2014 y actualmente funciona como el punto de partida de toda la atmósfera que rodea a las 500 Millas.

La carrera se disputará a 85 vueltas para un total de 207 millas, en un circuito que exige precisión, estrategia y manejo de neumáticos debido a sus constantes frenadas y cambios de dirección.

Con Palou defendiendo el liderato, Pato buscando acercarse al campeonato, el Sonsio Grand Prix promete convertirse en uno de los fines de semana más importantes del año rumbo a la Indy 500.

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