¡Vestuario roto! Valverde y Tchouaméni, cerca de llegar a los golpes en entrenamiento previo a El Clásico

Los mediocampistas protagonizaron una fuerte pelea en entrenamiento del Real Madrid previo a El Clásico ante Barcelona

El uruguayo y el francés protagonizaron la última polémica merengue | Reuters

¡Otro escándalo sacude al Real Madrid en la antesala de El Clásico! La tensión dentro de Valdebebas volvió a quedar bajo los reflectores luego de que Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaran un fuerte encontronazo durante el entrenamiento de este miércoles, a unos días del partido ante el Barcelona.

De acuerdo con la información publicada en Marca, el incidente comenzó tras una acción de juego con balón, en la que el roce deportivo subió de tono hasta derivar en una discusión entre ambos futbolistas. La versión difundida señala que los dos mediocampistas se encararon, hubo empujones y el momento estuvo cerca de terminar en golpes, aunque no se reportó que la situación pasara a mayores.

La bronca que enciende las alarmas en Valdebebas

El episodio no terminó sobre el césped. Según los reportes, la discusión entre Valverde y Tchouaméni continuó en el vestuario, donde el intercambio habría mantenido un tono elevado frente al resto del grupo. El hecho se dio en un contexto de máxima presión para el Real Madrid, que llega al tramo final de la temporada con un ambiente señalado como tenso dentro de la plantilla.

La situación toma mayor dimensión porque Valverde y Tchouaméni son dos piezas importantes del mediocampo madridista, por lo que cualquier fractura interna representa un golpe directo a la estabilidad del equipo. En la previa de un partido como El Clásico, donde el margen emocional suele ser mínimo, un conflicto entre jugadores de peso aumenta la sensación de crisis en el vestuario blanco.

Este nuevo roce se suma al reciente episodio entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, también ocurrido en Valdebebas, que ya había encendido las señales de alerta dentro del club. Según la información difundida, Rüdiger habría propinado una cachetada a Carreras en un lance similar, un hecho que fue tratado públicamente con intención de restarle gravedad.

La acumulación de conflictos internos deja al Real Madrid bajo una presión extra. Más allá de los resultados deportivos, el foco ahora también apunta a la convivencia del grupo, a la autoridad del cuerpo técnico y a la capacidad del vestuario para recomponerse antes de visitar al Barcelona.

El Clásico llega en el peor momento para el Real Madrid

El Real Madrid enfrentará al Barcelona este domingo 10 de mayo en el Camp Nou, dentro de la jornada 35 de LaLiga, en un partido programado a las 21:00 horas de España. La previa llega marcada por el impacto deportivo y emocional del duelo, ya que el conjunto azulgrana tiene una ventaja amplia en la clasificación y podría dar un paso decisivo hacia el título.

Para el equipo blanco, El Clásico ya no solo representa una oportunidad para defender el orgullo deportivo, sino también una prueba de resistencia interna. El golpe anímico de llegar con el vestuario señalado, los roces entre jugadores y la presión externa convierten el partido ante Barcelona en un examen de carácter para el grupo.

La bronca entre Valverde y Tchouaméni deja una imagen delicada: dos futbolistas llamados a sostener el equilibrio del equipo quedaron involucrados en un conflicto que refleja el desgaste del momento. Aunque los entrenamientos suelen tener intensidad y choques propios de la competencia, el hecho de que la discusión continuara fuera del campo eleva la gravedad del episodio.

Así, el Real Madrid llegará a El Clásico con más dudas que certezas. El vestuario blanco atraviesa días de tensión, los incidentes internos se acumulan y el duelo ante Barcelona aparece como una cita cargada de consecuencias, no solo por lo que pueda pasar en la tabla, sino por el mensaje que el equipo sea capaz de enviar dentro y fuera del campo.

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