Crystal Palace vs Rayo Vallecano en vivo, final de la UEFA Conference League 2026: fecha, horario dónde se juega y dónde ver

Shakhtar y Estrasburgo caen en semifinales, quedando definidos los dos equipos que jugarán la final en Leipzig

Rayo vs Crystal Palace, la final de la UEFA Conference League 2026 | Claro Sports

La final de la UEFA Conference League será histórica para el Rayo Vallecano y el Crystal Palace. Por primera vez en la historia de ambos, llegan a una final de un torneo continental, tras eliminar al Estrasburgo y al Shakhtar Donetsk, respectivamente, en las semifinales.

El Palace, en su primera temporada jugando torneos europeos, llega a la final de la Conference, que será el último partido para Oliver Glasner como entrenador, quien dejará el puesto en el verano. Las Águilas buscan el tercer título mayor de su historia, con los dos previos el año pasado: la FA Cup y la Community Shield.

El Rayo busca su primer título. Tienen múltiples ascensos en el fútbol español, pero tampoco habían llegado a una final de un torneo UEFA. En 2001 alcanzaron los cuartos de la Copa de la UEFA, en la que cayeron ante el Alavés, en lo que era el mejor año de su historia. El 2026 está a 90 minutos de superarle y poner un trofeo en su vitrina.

Final UEFA Conference League: ¿Cuándo y dónde se juega el Crystal Palace vs Rayo Vallecano?

La final de la edición 2026 de la UEFA Conference League se disputará en la Red Bull Arena de Leipzig el miércoles 27 de mayo del 2026. Será la segunda final de los torneos continentales, ya que la semana previa se juega la final de la Europa League y días después se miden el PSG y el Arsenal en la final de la Champions.

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: ¿Cómo llegan a la final de la Conference League 2026?

Palace y Rayo llegan por caminos distintos a la gran final. Los de Vallecas están en media tabla en LaLiga y en la Conference fueron quintos de la fase de liga, con cuatro victorias, un empate y una derrota. Eso les permitió saltarse la ronda del Playoff. En octavos, vencieron 3-2 al Samsunspor de Turquía. En cuartos pasaron de nuevo por un tanto de diferencia, 4-3 ante el AEK de Atenas, y en la semifinal se cruzaron con el líder de la primera ronda, el Estrasburgo, y les echaron por doble 1-0.

El Palace sí tuvo que jugar la fase preliminar ya que fueron décimos en la primera ronda, a dos puntos de los ocho mejores. En el Playoff eliminaron 3-1 al Zrinjski Mostar y necesitaron tiempo extra para echar al AEK Larnaca en octavos. En cuartos, superaron 4-2 a la Fiorentina y en semifinales despecharon por 5-2 al Shakhtar Donetsk. En la Premier, los campeones de la FA Cup 2025 están en el lugar 15, todavía sin la salvación en mano.

¿Dónde ver en vivo la final de la UEFA Conference League 2026?

La final de la edición 2026 de la UEFA Conference League la podrás seguir en México y Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports este miércoles 27 de mayo.

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