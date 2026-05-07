Aston Villa vs Nottingham Forest en vivo la Europa League 2026: ¿Quién gana la vuelta de las semifinales hoy 7 de mayo?

El Forest quiere ligar su onceavo partido sin conocer la derrota y su pase al a final ante un Aston Villa que llega en desventaja

¡Alineaciones confirmadas!

Aston Villa: E. Martínez, Cash, Lindelöf, Konsa, McGinn, Tielemans, Buendía, Watkins, Digne, Pau Torres, Rogers.

Nottingham Forest: Ortega, Williams, Morato, Anderson, Wood, Domínguez, Igor Jesus, Hutchinson, Jair Cunha, McAtee, Milenković.

Con el Aston Villa buscando dar vuelta a una eliminatoria complicada tras caer 1-0 en la ida, el partido de vuelta ante el Nottingham Forest promete ser un espectáculo de alta tensión. El equipo de Unai Emery, líder de la Premier League, tiene todo por ganar en casa, con la afición alentando a un Villa que no quiere dejar escapar la oportunidad de llegar a la final de la UEFA Europa League. Sin embargo, el Forest llega con ventaja y un espíritu inquebrantable, tras el penalti de Chris Wood que les dio la ventaja en el primer encuentro.

¿A qué hora juegan Aston Villa vs Nottingham Forest hoy 7 de mayo en la Europa League 2026?

El partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League entre Aston Villa y Nottingham Forest se jugará hoy, 7 de mayo, con el silbatazo inicial a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la Europa League 2026?

La transmisión en vivo del partido Aston Villa vs Nottingham Forest será por Claro Sports para México y Centroamérica. La cobertura arrancará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás disfrutar de toda la acción a través de la señal de Claro Sports, disponible en televisión y plataformas en línea.

Europa League: criterios de desempate

Si el marcador global está empatado al finalizar los 180 minutos, los criterios de desempate son tiempo extra y, si es necesario, una tanda de penales. El equipo que logre superar esta eliminatoria será el que obtenga el pase a la final de la UEFA Europa League.

No te pierdas este increíble duelo lleno de emoción, en donde el Aston Villa luchará con todo en casa, mientras que el Nottingham Forest intentará dar la sorpresa y sellar su clasificación a la gran final. ¡La UEFA Europa League está en su punto más alto!

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