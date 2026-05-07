Estrasburgo vs Rayo Vallecano, en vivo la Conference League 2026: ¿Quién gana el partido de vuelta de las semifinales hoy 7 de mayo?

Estrasburgo y Rayo Vallecano se juegan el pase a la final de la Conference League 2026. El Rayo parte con ventaja de 1-0. La vuelta será este 7 de mayo en Estrasburgo

Estrasburgo y Rayo Vallecano definen este jueves 7 de mayo el pase a la final de la UEFA Conference League 2025-26, en un partido de vuelta que se disputa en el Stade de La Meinau. El equipo español llega con ventaja de 1-0 en el marcador global, después del triunfo conseguido en Vallecas con gol de Alemão, por lo que un empate le basta para avanzar a la final europea.

La eliminatoria sigue abierta por el contexto del rival y por la sede del partido. UEFA recuerda que Estrasburgo ya remontó una serie complicada en cuartos de final ante Mainz, tras perder 2-0 en la ida y ganar 4-0 como local. Además, el conjunto francés se mantiene invicto en La Meinau durante esta Conference League, con tres victorias y tres empates, aunque ahora necesita ganar para seguir con vida.

¿A qué hora juegan Estrasburgo vs Rayo Vallecano hoy 7 de mayo en la Conference League?

El partido Estrasburgo vs Rayo Vallecano se juega este jueves 7 de mayo a las 21:00 horas del centro de Europa, 13:00 horas del centro de México, en el Stade de La Meinau, en Estrasburgo. La UEFA confirma que se trata de la vuelta de las semifinales de la Conference League y que el ganador de la serie avanzará a la final, programada para el miércoles 27 de mayo en Leipzig.

Rayo Vallecano llega con la ventaja mínima, pero también con presión, porque no solo busca su primera final continental, sino que puede influir en la carrera de España por una plaza adicional de Champions League para la próxima temporada. El equipo de Íñigo Pérez viene de ganar 0-2 al Getafe, mientras que Estrasburgo llega tras perder 1-2 ante Toulouse en Ligue 1.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver las semifinales de la Europa League?

En México y Centroamérica, el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League entre Estrasburgo y Rayo Vallecano se podrá ver en vivo por Claro Sports, que ofrece la señal a través de su canal de televisión y su plataforma digital. Los usuarios pueden acceder al partido a través de Youtube, dependiendo de la región.

Alineaciones del Estrasburgo vs Rayo Vallecano, al momento

Estrasburgo: Penders; G. Doué, Omobamidele, Chilwell; Moreira, El Mourabet, Doukoure, Ouattara; Barco; Enciso y Godo.

Penders; G. Doué, Omobamidele, Chilwell; Moreira, El Mourabet, Doukoure, Ouattara; Barco; Enciso y Godo. Rayo Vallecano: Batalla; Pep Chavarría, Ciss, Lejeune, Ratiu; López, Óscar Valentín, Isi Palazón; De Frutos, Alemão y Akhomach.

El Rayo Vallecano parte con ventaja en la eliminatoria y con un escenario claro: si gana o empata, estará en la final. Estrasburgo, en cambio, necesita imponerse por al menos un gol para forzar el alargue o por dos para clasificar de manera directa. Por el momento de la serie y la solidez mostrada en la ida, el pronóstico apunta a un partido cerrado, con ligera ventaja del Rayo para ganar la eliminatoria, aunque no necesariamente el partido de vuelta.

Conference League: criterios de desempate

En las eliminatorias de UEFA, si dos equipos quedan empatados en el marcador global después de los dos partidos, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos. Si la igualdad se mantiene después del alargue, el clasificado se define en tanda de penaltis.

La regla del gol de visitante ya no aplica en competiciones de clubes de UEFA, por lo que cualquier empate global se resuelve con tiempo extra y, si es necesario, penales. En esta serie, si Estrasburgo gana 1-0 en los 90 minutos, el global quedaría 1-1 y el partido se iría al alargue; si Rayo marca y la serie queda igualada en goles totales, tampoco habría ventaja por goles fuera de casa.

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