Mbappé y un polémico gesto: sale riendo tras el conflicto en el Real Madrid

El delantero francés es nuevamente el centro de la polémica al ser captado a carcajadas después de la pelea entre Valverde y Tchouaméni

Mbappé sale entre carcajadas del entrenamiento | Reuters, @elchiringuitotv

El Real Madrid sigue atravesando una crisis interna que parece no tener fin. En medio de tensiones por el bajo rendimiento del equipo y una pelea entre dos de sus jugadores más importantes, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, salió a la luz un nuevo foco de conflicto relacionado a Kylian Mbappé, quien fue captado riendo a carcajadas en su automóvil mientras abandonaba Valdebebas, justo después de la tensa situación vivida en el vestuario entre sus compañeros.

Este gesto, capturado por el programa El Chiringuito, no pasó desapercibido, y rápidamente generó críticas por parte de los aficionados y medios de comunicación. Los seguidores del Real Madrid, ya molestos por la reciente pelea entre Valverde y Tchouaméni, vieron con malos ojos que Mbappé, quien se encontraba en proceso de recuperación de una lesión, mostrara tal actitud, especialmente en un momento tan delicado para el equipo. Algunos interpretaron su risa como una falta de empatía hacia los problemas internos del vestuario y la complicada situación que enfrenta el club.

Este gesto de Mbappé se suma a la polémica de los viajes que realizó el delantero mientras se recuperaba, primero a Italia y luego a Francia, algo que también generó críticas en los medios.

¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni?

En cuanto a la pelea entre Valverde y Tchouaméni, la situación no se quedó en un simple desacuerdo. La prensa española confirmó que Valverde terminó en el hospital tras el altercado, lo que generó aún más tensión dentro del vestuario. Ante esto, el Real Madrid emitió un comunicado informando que se habían abierto expedientes disciplinarios para ambos jugadores.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, informó el club blanco.

Mientras tanto, el gesto de Mbappé suma una capa extra de polémica al clima ya cargado dentro del club, con algunos aficionados cuestionando el compromiso del delantero francés con el equipo. Con El Clásico en puerta, el aspecto deportivo ha pasado a segundo plano en la capital española.

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