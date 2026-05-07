Friburgo vs Braga en vivo Europa League 2026: quién gana la vuelta de semifinales hoy 7 de mayo

Se define al finalista en Alemania y la serie promete tener un cierre apasionante.

Friburgo vs Braga, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Friburgo vs Braga!!! El Europa-Park Stadion será escenario de una semifinal imperdible este jueves 7 de mayo, cuando Friburgo y Braga definan al primer clasificado a la gran final de la UEFA Europa League 2025-2026. El conjunto portugués llega con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida, pero la eliminatoria sigue completamente abierta y el equipo alemán buscará apoyarse en su gente para remontar la serie y seguir soñando con una noche histórica en Europa.

En esta cobertura podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Friburgo vs Braga, con el resultado actualizado, goles, alineaciones, estadísticas y todas las incidencias más importantes del encuentro. El equipo de Julian Schuster necesita ganar por dos goles para avanzar directamente, mientras que una victoria por la mínima llevaría la serie al tiempo extra. Braga, por su parte, intentará aprovechar los espacios y la experiencia de figuras como João Moutinho para sostener la ventaja y meterse en la final continental.

¿A qué hora juegan Friburgo vs Braga hoy jueves 7 de mayo en Europa League?

El encuentro Friburgo vs Braga se disputará hoy jueves 7 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quién transmite en vivo y dónde ver semifinales de Europa League?

Friburgo vs Braga se podrá seguir en vivo y en directo en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país.

Alineaciones del Friburgo vs Braga, al momento

Ni Friburgo ni Braga cuentan con futbolistas sancionados para este encuentro de vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League. Los elegidos por Julian Schuster y Carlos Vicens son los siguientes:

Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu; Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler; Jan-Niklas Beste, Johan Manzambi, Vincenzo Grifo; e Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

Braga: Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Vitor Carvalho, Paulo Oliveira, Gustaf Lagerbielke; Joao Moutinho, Demir Ege Tiknaz, Jean-Baptiste Gorby; Mario Dorgeles, Rodrigo Zalazar y Pau Víctor. DT: Carlos Vicens.

Europa League: criterios de desempate

En la Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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