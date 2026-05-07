Crystal Palace vs Shakhtar, en vivo la Conference League 2026: ¿Quién gana el partido de vuelta de las semifinales hoy 7 de mayo?

El equipo de Londres busca sostener una ventaja de 3-1 para llegar a su primera final en torneos UEFA.

Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk, en vivo | Claro Sports

Quedan 90′ en la semifinal de la Conference League. Nos trasladamos al Selhurst Park, donde el Palace, con presencia latinoamericana, buscará sellar su primer boleto a una cita cumbre internacional en toda la historia. Ya logró la FA Cup y la Community Shield, pero en aras de darle un valor agregado a la temporada, espera levantar el trofeo de manera inédita a nivel UEFA.

El global es de 3-1 para las ‘Águilas’, que dieron el golpe en Ucrania. Paralelo a esto, el Estrasburgo de Francia y Rayo Vallecano definirán el segundo finalista para el duelo del próximo 28 de mayo, el cual se disputará en el Estadio Municipal de Breslávia.

¿A qué hora juegan Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk hoy, 7 de mayo en la Conference League?

Este duelo, que marca el camino de un finalista en la competición, tendrá su pitazo inicial a partir de las 20:00 horas (Inglaterra) con el arbitraje del español Alejandro Hernández. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Estados Unidos: 15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT).

Alineaciones del Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk, al momento

Así forma el Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Yeremy Pino y Jean Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner.

Así forma el Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique; Oleg Ocheretko; Pedrinho, Marlon Gomes; Alisson Santana, Equinaldo y Kaua Elias. DT: Arda Turan.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la semifinal de la Conference League?

Si te encuentras en México y Centroamérica, podrás seguir todos los detalles de las semifinales a través de la multiplataforma de Claro Sports. Para el resto del mundo, está disponible la tradicional cobertura a minuto a minuto de todo lo que ocurra en la semifinal de vuelta.

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