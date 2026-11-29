Andrea Kimi Antonelli sumó su décima victoria de la temporada 2026, después de aprovechar los errores que sufrió su coequipero, George Russell

Mercedes tiene una guerra interna | Reuters

Andrea Kimi Antonelli firmó una nueva exhibición de autoridad en la Fórmula 1 al conquistar su décima victoria de la temporada 2026, tras dominar el Gran Premio de Qatar este 29 de noviembre. El piloto italiano aprovechó los problemas de George Russell, quien perdió ritmo por un objeto que afectó la aerodinámica de su Mercedes, para tomar el liderato y abrir una ventaja superior a los 25 segundos. Oscar Piastri terminó en el segundo lugar, mientras Max Verstappen resistió la presión de Lando Norris para cruzar la meta en la cuarta posición. La degradación de los neumáticos y las estrategias en boxes marcaron el ritmo de una carrera que también tuvo un intenso duelo en Ferrari, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la pelea por el sexto puesto.

Con el campeonato de pilotos ya definido, la victoria de Antonelli en Lusail dejó como principal atractivo la lucha por las últimas posiciones de la clasificación y los duelos entre compañeros de equipo. Verstappen cumplió con la misión de contener a Norris, mientras Ferrari tuvo que gestionar la batalla entre Hamilton y Leclerc en el cierre de la carrera. La temporada 2026 llegará a su fin el próximo 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del calendario de la Fórmula 1.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez cruzó la bandera a cuadros en el puesto 18 del Gran Premio de Qatar, en una carrera que representó otro desafío para Cadillac en su temporada de estreno en la Fórmula 1. El piloto mexicano partió desde el fondo de la parrilla tras una clasificación complicada y una sanción de cinco posiciones por el incidente con Rafael Câmara en Las Vegas, aunque su lugar de salida no sufrió cambios. Al volante del MAC-26, el tapatío tuvo que lidiar con las limitaciones de un monoplaza que todavía carece del rendimiento necesario para competir en un trazado tan exigente como el Circuito Internacional de Losail, donde el subviraje y los problemas con las barras estabilizadoras marcaron el trabajo del equipo durante las prácticas.

Pese a las dificultades, Checo Pérez apeló a su experiencia para completar las 57 vueltas y terminar por delante de su compañero Valtteri Bottas. Además, sacó provecho de los abandonos de Arvid Lindblad, Fernando Alonso y Lance Stroll para avanzar posiciones y asegurar el lugar 18 en la clasificación final. El resultado representa un gran avance en el proceso de adaptación de Cadillac a la máxima categoría, con un conductor tapatío que volvió a cumplir el objetivo de llevar su monoplaza hasta el final en una temporada marcada por los retos técnicos.

Gran Premio de Qatar 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Campeonato Mundial de Pilotos F1 2026, al momento

Andrea Kimi Antonelli escribió su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1 con una temporada 2026 que lo convirtió en campeón del mundo por primera vez. El piloto de Mercedes conquistó el Gran Premio de Qatar este domingo 29 de noviembre y sumó su décima victoria del año, para alcanzar los 427 puntos y ampliar a 111 unidades su ventaja sobre Max Verstappen, segundo de la clasificación. A sus 20 años, el italiano rompió el récord de precocidad que pertenecía a Sebastian Vettel desde 2010, luego de asegurar matemáticamente el título en el Gran Premio de México, donde terminó en el tercer lugar.

La campaña de Kimi Antonelli también destaca por sus números y marcas históricas: acumula 17 podios, siete poles y una victoria en las carreras Sprint, además de una racha de cinco triunfos consecutivos entre China y Mónaco, un registro inédito en la historia de la categoría. Su único abandono ocurrió en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, pero eso no impidió que impusiera condiciones dentro de Mercedes frente a George Russell y construyera una ventaja definitiva en el campeonato. Con una última cita por disputarse en Abu Dhabi, el próximo 6 de diciembre, el joven italiano ya tiene asegurado su lugar entre los campeones de la máxima categoría del automovilismo.

Posición Piloto (escudería) Puntos 1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 427 2 Max Verstappen (Red Bull Racing) 316 3 George Russell (Mercedes) 282 4 Lewis Hamilton (Ferrari) 275 5 Lando Norris (McLaren) 274 6 Charles Leclerc (Ferrari) 256 7 Oscar Piastri (McLaren) 182 8 Isack Hadjar (Red Bull Racing) 126 9 Liam Lawson (RB) 91 10 Pierre Gasly (Alpine) 52 11 Arvid Lindblad (RB) 38 12 Franco Colapinto (Alpine) 35 13 Oliver Bearman (Haas F1) 23 14 Gabriel Bortoleto (Audi) 15 15 Nico Hülkenberg (Audi) 14 16 Carlos Sainz (Williams) 11 17 Esteban Ocon (Haas F1) 7 18 Fernando Alonso (Aston Martin Racing) 7 19 Alexander Albon (Williams) 5 20 Yuki Tsunoda (RB) 1 21 Ryo Hirakawa (Haas F1) 1 22 Lance Stroll (Aston Martin Racing) 0 23 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 24 Sergio Pérez (Cadillac) 0 25 Rafael Câmara (Haas F1) 0

Campeonato Mundial de Constructores F1 2026, al momento

El Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2026 tiene a Mercedes como campeón y a Ferrari con el subcampeonato asegurado, pero todavía conserva una última batalla para el GP de Abu Dhabi. La escudería alemana llegó a 709 puntos después del doblete de Andrea Kimi Antonelli y George Russell en el Gran Premio de Qatar, resultado que confirmó su dominio en una campaña que ya le había entregado el título en São Paulo. Por su parte, Ferrari aseguró el segundo puesto con 531 unidades, una ventaja de 75 sobre sus perseguidores que ya resulta inalcanzable. La atención se concentra ahora en Red Bull y McLaren, empatados con 456 puntos, después de que Oscar Piastri subiera al podio y Lando Norris terminara quinto en Lusail, resultados que permitieron a los de Woking neutralizar la diferencia que tenían frente a sus rivales.

El tercer puesto se definirá el próximo 6 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Red Bull conserva el desempate por su mayor número de victorias, cuatro de Max Verstappen frente a tres de Norris. Más atrás, RB ocupa el quinto lugar con 116 puntos y Alpine marcha sexto con 87, mientras Haas y Audi protagonizan otra disputa cerrada por la séptima posición, separados por apenas dos unidades: 31 contra 29. Williams tiene prácticamente asegurado el noveno sitio con 16 puntos, nueve más que Aston Martin, mientras Cadillac busca sumar sus primeros puntos en la máxima categoría de la mano de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.