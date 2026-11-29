En el marco de un nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones, recordamos qué pasó con los jóvenes que vencieron a la albiceleste el año pasado

¿Dónde están los jugadores del Mundial sub 17 del 2025? | Claro Sports.

La Selección Mexicana llegó al Mundial sub 17 Qatar 2025 sin una marcha impecable, sobrevivió a una fase de grupos irregular y encontró su noche más memorable frente a Argentina. En el marco de un nuevo duelo entre aztecas y pamperos, en Claro Sports recordamos cómo fue la participación de México, esa noche histórica ante la celeste y blanco, así como en donde se encuentran los jugadores que participaron en dicha Copa del Mundo.

La fotografía que quedó para México de aquel Mundial sub 17 de Qatar 2025 es la celebración contra Argentina. Tiene sentido: el atacante Luis Gamboa marcó dos veces y el portero Santiago López detuvo un penal y convirtió el definitivo. Fue un partido que transformó una participación que parecía encaminada a terminar pronto, en una de esas historias que sobreviven mucho más que el resultado final del torneo.

Pero para entender el valor de aquella victoria hay que regresar a los días anteriores, cuando la selección dirigida por Carlos Cariño estuvo mucho más cerca de marcharse que de convertirse en protagonista.

De una clasificación angustiosa a la noche que cambió el Mundial

México llevó 21 futbolistas a Qatar. La convocatoria definitiva estuvo integrada por Santiago López, Abdon Turrubiates y Matías Velázquez como porteros; Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera y José Navarro en defensa; Kenneth Martínez, Gael García, Óscar Pineda, Íñigo Borgio, Jorge Sánchez, Jhonnatan Grajales y Karin Hernández como mediocampistas; y Luis Gamboa, Aldo de Nigris, Máximo Reyes, Juan Ignacio López, Humberto Mancilla y Lucca Vuoso entre los atacantes. Juan Ignacio López entró a la lista después de que Alex Aiden Gutiérrez, de Cruz Azul, causó baja por lesión, por lo que Gutiérrez no forma parte de los 21 que efectivamente disputaron el Mundial.

El debut fue el 4 de noviembre de 2025 y dejó la primera señal de alarma. Corea del Sur derrotó 2-1 a México. Aldo de Nigris empató transitoriamente al 44′, con asistencia de Luis Gamboa, después de que Hyeon-bin Koo había adelantado al cuadro asiático; Ian Nam marcó el 2-1 definitivo en la segunda mitad. Tres días después llegó el resultado que mantuvo vivo al Tri: 1-0 sobre Costa de Marfil. El gol fue de Ian Olvera y la asistencia correspondió a Gael García. La fase de grupos terminó, sin embargo, con otro golpe. Suiza venció 3-1 a México el 10 de noviembre. De Nigris hizo el único gol mexicano, con participación ofensiva de Olvera, pero el equipo cerró el Grupo F con tres puntos después de una victoria y dos derrotas. Clasificó a la ronda de 32 como uno de los mejores terceros, beneficiado por el nuevo formato de 48 selecciones del torneo, pero con mucho drama ya que necesitaba una combinación de resultados que al final se les dio.

Entonces apareció Argentina. No era un rival cualquiera ni llegaba en las mismas condiciones. México había sobrevivido a la primera fase; mientras que los albicelestes habían mostrado una de las propuestas más dominantes del campeonato, además, el Mini Tri llegaba con la herida fresca de la eliminación de sus ‘hermanos’ de la sub 20 apenas unas semanas atrás. El propio partido reflejó inicialmente esa diferencia: en la primera mitad, los argentinos llegaron a tener alrededor de 79% de posesión, mientras México consiguió apenas dos remates antes del descanso. Ramiro Tulián abrió el marcador al minuto 9 y el encuentro parecía acomodarse al guion esperado. Entonces apareció Luis Gamboa…

Argentina, los dos goles de Gamboa y los cinco penales que cambiaron la historia

Carlos Cariño salió contra Argentina con Santiago López; Félix Contreras, Michael Corona e Ian Olvera; Kenneth Martínez, Gael García, Óscar Pineda, Íñigo Borgio y Jhonnatan Grajales; Luis Gamboa y Aldo de Nigris. El primer movimiento mexicano llegó muy pronto: Karin Hernández sustituyó a Kenneth Martínez al 35′. Después del descanso cambió el partido. Al 46′, Ian Olvera envió el servicio que Gamboa convirtió de cabeza para el 1-1. Doce minutos después, Félix Contreras encontró a Gamboa y el atacante del Atlas volvió a marcar, ahora para poner a México arriba 2-1. En apenas 12 minutos, un futbolista que hasta entonces no había anotado en el Mundial produjo los dos goles más importantes de la campaña mexicana.

Cariño siguió moviendo el equipo. Adrián Villa entró por Íñigo Borgio al 58′; Jorge Sánchez sustituyó a Gamboa al 78′; y al 79′ ingresaron Humberto Mancilla por Gael García y Juan Ignacio López por Aldo de Nigris. Máximo Reyes, Lucca Vuoso, José Navarro, Abdon Turrubiates y Matías Velázquez permanecieron en la banca y no participaron en el encuentro.

Argentina encontró el 2-2 al 87′ mediante Fernando Closter, asistido por Simón Escobar. Los números finales muestran lo que México tuvo que resistir: Argentina terminó con 74% de posesión, 16 remates y 472 pases, frente a 26%, ocho disparos y 169 pases de México. Sin embargo, los dos equipos colocaron tres tiros a puerta y el marcador llegó igualado al final de los 90 minutos. Así que llegaron los penaltis. Gastón Bouhier tomó el primer penal argentino. Santiago López lo atajó. Después, México no falló una sola vez: Óscar Pineda marcó el primero; Humberto Mancilla el segundo; Karin Hernández el tercero; Juan Ignacio López el cuarto. Argentina convirtió sus siguientes cuatro cobros —Jerónimo Gómez Mattar, Fernando Closter, Matías Satas y Facundo Jainikoski—, de modo que la eliminatoria quedó en manos del propio portero mexicano. Santiago López caminó desde el arco hasta el punto penal y convirtió el quinto. Argentina 2-2 México; México ganó 5-4 en penales. FIFA nombró a López jugador del partido y posteriormente destacó que se convirtió en el primer guardameta en ocho años en marcar en una tanda de penales del Mundial sub 17.

La aventura terminó cuatro días después. Portugal derrotó 5-0 a México en octavos de final. José Navarro fue expulsado al 36′ y Santiago López vio la roja cerca del final, circunstancia que obligó a Abdon Turrubiates a ingresar para cerrar el encuentro.

Los 21 de Qatar, uno por uno: quiénes ya tocaron Primera División

Los debuts a partir del Mundial sub 17 del 2025. | Claro Sports.

Un año después, la generación todavía está en una etapa demasiado temprana para repartir sentencias. La mayoría tenía 17 años durante el Mundial y actualmente tiene 18. Pero ya existe una primera separación clara: Luis Gamboa, Lucca Vuoso y Aldo de Nigris debutaron en Liga MX durante 2026; Ian Olvera ya tuvo una aparición oficial con el primer equipo de Tijuana en Leagues Cup.

Luis Gamboa fue el primero de los mundialistas en aparecer en Liga MX. Atlas lo mandó al campo contra Pumas el 7 de febrero de 2026, Jornada 5 del Clausura. Entró al 87′ por Gustavo Ferrareis en el empate 2-2 del Estadio Jalisco: tres minutos reglamentarios más el tiempo agregado. Su historia tiene una continuidad lógica con Qatar: el futbolista que había marcado los dos goles a Argentina fue también uno de los primeros de la generación en recibir una oportunidad real en Primera.

Lucca Vuoso fue el siguiente. Debutó oficialmente con Santos Laguna el 27 de febrero de 2026 contra Querétaro. Entró al 76′ en el empate 2-2, por lo que disputó 14 minutos reglamentarios más la compensación. El apellido es imposible de pasar por alto: es hijo de Matías Vuoso. Después del encuentro entregó a su madre la camiseta de su debut. Hacia noviembre seguía teniendo actividad principalmente con Santos sub 21, donde había jugado 15 partidos y superado los mil minutos en la temporada 2026-27.

Aldo Patricio de Nigris, sobrino de Aldo de Nigris e integrante de la cantera de Monterrey, dio el salto el 15 de agosto de 2026. Matías Almeyda lo envió al campo al minuto 64 del 6-1 sobre FC Juárez en el Gigante de Acero. Jugó alrededor de 26 minutos reglamentarios y estuvo cerca de marcar con un disparo en tiempo añadido. Era uno de los casos previsibles: había anotado dos de los cinco goles de México en Qatar —contra Corea y Suiza— y fue titular en cuatro de los cinco encuentros mundialistas.

El cuarto caso necesita una categoría distinta. Ian Olvera todavía no tenía un debut de Liga MX, pero sí registró debut oficial con el primer equipo de Tijuana en la Leagues Cup 2026, frente a Portland Timbers, el 13 de agosto, con cuatro minutos de participación en los registros estadísticos. No es, por tanto, un debut liguero en Primera División mexicana, pero sí una aparición oficial con el plantel mayor. Olvera merece especial atención además por su Mundial: fue el único jugador de campo mexicano que disputó los 450 minutos disponibles y terminó con un gol y dos asistencias.

Después vienen los procesos que quizá dicen más del futuro que un debut aislado.

Gael García, por ejemplo, no debe confundirse con otro futbolista homónimo de Chivas que sí apareció con el primer equipo años antes. El Gael Alejandro García Ortega de esta selección nació el 4 de junio de 2008. En 2026 estaba consolidado con Chivas sub 21, donde había sido titular regularmente, y ya había ascendido al ecosistema de selecciones nacionales sub 20 y sub 21. Sus registros de 2026-27 muestran 12 partidos y 992 minutos con la sub 21, además de participación con México sub 20.

Óscar Pineda es, probablemente, el proceso profesional más avanzado entre quienes aún no pueden presumir un debut en una primera división. Chicago Fire II lo convirtió en futbolista de MLS NEXT Pro, donde durante 2026 disputó 26 partidos y fue titular en 23. El 26 de septiembre, Chicago Fire lo firmó bajo un acuerdo corto para estar disponible con el primer equipo de MLS ante Charlotte FC. La firma demuestra que ya entró formalmente en la órbita del plantel mayor.

Félix Contreras eligió otra ruta. Tras su etapa en la academia de Real Salt Lake —y antecedentes en Sacramento Republic— firmó para jugar futbol universitario de División I con Loyola Marymount University desde el otoño de 2026. El propio RSL anunció su incorporación y LMU lo incluyó como freshman en su plantel. Su Mundial había sido sólido: cuatro partidos, cuatro titularidades y una asistencia, precisamente la del segundo gol de Gamboa ante Argentina.

Adrián Villa también llama la atención, aunque por un motivo peculiar: FIFA lo llevó al Mundial como defensa, pero su desarrollo en Pachuca ha mostrado una capacidad ofensiva impropia de esa etiqueta. En noviembre de 2026 estaba jugando con Pachuca Sub-19 y había marcado incluso en la Jornada 16 contra Atlas. Durante el ciclo juvenil anterior llegó a producir cifras goleadoras destacadas.

Jhonnatan Grajales, capitán en distintas etapas del proceso juvenil, dio el salto a Chivas sub 21 durante 2026 y también debutó con México sub 20 el 30 de septiembre. Acumulaba ocho partidos y 450 minutos con la sub 21 en la campaña 2026-27.

José Navarro ya pasó por Pachuca sub 21 y actualmente figura en la sub 19. Su Mundial fue brevísimo y accidentado: sólo jugó contra Portugal, fue titular y vio la tarjeta roja al minuto 36. En 2026 debutó en las categorías sub 19 y sub 21 de Pachuca, pero no con el primer equipo.

Juan Ignacio López, el jugador que entró de último momento a la convocatoria, ha progresado en FC Juárez. Para el Apertura 2026 registraba 14 encuentros, 10 titularidades, 789 minutos y un gol con la sub 19. Ya había tenido actividad en sub 21 desde 2025, pero no aparece un debut en Liga MX. En Qatar sólo acumuló 71 minutos, aunque terminó convertido en una parte indeleble de la historia al ejecutar el cuarto penal contra Argentina.

Máximo Reyes sigue desarrollándose con Santos Laguna sub 21. Jugó cuatro veces en el Mundial pero sólo una como titular y sumó 114 minutos. En septiembre de 2026 marcó con la sub 21 frente a Pachuca.

Jorge Sánchez Ramos estaba con Monterrey sub 19, con cinco participaciones en el Apertura 2026 y 126 minutos. En Qatar apareció tres veces y sólo fue titular en una; ante Argentina entró por Gamboa después de su doblete.

En León permanecen tres integrantes de aquella camada. Michael Corona llegó a la sub 21 y había participado en siete encuentros; Karin Hernández también aparecía con León sub 21, con cinco partidos y un gol en la temporada 2026-27; y Abdon Turrubiates, el segundo arquero, continuaba dentro de las categorías juveniles del club. Ninguno tiene un debut en Liga MX.

Santiago López, el héroe de la tanda, sigue en Toluca sub 19. El guardameta nacido en 2008 era todavía jugador de categorías juveniles al cierre de noviembre de 2026. Su Mundial incluyó cinco titularidades, una portería en cero y nueve atajadas independientemente del penal detenido contra Bouhier, el penal ganador frente a Argentina y la expulsión contra Portugal.

Íñigo Borgio continúa su formación en España dentro de la estructura juvenil del CD Leganés, mientras que Humberto Mancilla ha seguido su ruta en fuerzas básicas de Pumas. Borgio fue uno de los jugadores de mayor participación en Qatar, con cinco titularidades; Mancilla disputó cuatro partidos, dos de inicio, y convirtió uno de los penales de la tanda ante Argentina.

Matías Velázquez, tercer portero en Qatar, continuó con Santos sub 19 y no disputó un solo minuto mundialista. En 2026 tuvo actividad destacada en la cantera lagunera, incluida una atajada de penal en competencia juvenil. Tampoco registra un debut en Primera División.

Una generación todavía en tránsito

Qatar no produjo de inmediato una generación instalada en Primera. Tres de los 21 ya debutaron en Liga MX y un cuarto tuvo minutos oficiales con un primer equipo en Leagues Cup; el resto continúa distribuido entre sub 19, sub 21, MLS NEXT Pro, futbol universitario estadounidense y formación juvenil europea. Lo que sí dejó el Mundial fue una primera jerarquía de recuerdos. De Nigris fue el goleador de la fase de grupos; Olvera, el futbolista de campo más constante en producción; Gamboa, el autor de los dos goles que derribaron a Argentina y Santiago López, el portero que hizo las dos cosas que normalmente se le exigen a dos personas diferentes: detener el primer penal y convertir el último.

Un año después, México se vuelve a enfrentar a su similar albiceleste con el recuerdo de que una selección en esta misma categoría sufrió, pero supo ganarle a un rival que se ha convertido en una loza histórica para el elenco azteca. ¿Se volverá a vivir una historia como esta?