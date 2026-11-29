El portero suplente de las Águilas habría anticipado la dirección del penalti de Luca Orellano desde la banca del Estadio Azteca

Malagón intentó ayudar a Cota. | Imago 7

La eliminación del América en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX dejó una acción que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria ante Monterrey. Luis Ángel Malagón habría advertido a Rodolfo Cota sobre la dirección en la que Luca Orellano cobraría el penalti que abrió el marcador a favor de Rayados en la cancha del Estadio Azteca.

El guardameta suplente de las Águilas habría analizado la tendencia de cobro del futbolista argentino y, desde el banquillo, intentó compartir esa información con su compañero. Sin embargo, Cota se lanzó hacia el lado contrario al que habría recomendado Malagón, por lo que Monterrey encontró el gol que modificó las condiciones de la serie.

La anotación de Orellano al minuto 69 obligó al América a buscar una reacción que nunca llegó. El conjunto dirigido por Guillermo Almada terminó con una derrota por 0-2 ante Rayados, resultado que consumó su eliminación del Apertura 2026 frente a su afición.

¿Qué le dijo Luis Ángel Malagón a Rodolfo Cota antes del penalti de Luca Orellano?

La acción que condicionó el futuro del América ocurrió al minuto 69, cuando el árbitro Luis Enrique Santander recurrió al VAR para revisar un agarrón de Edwin Cerrillo sobre Jorge ‘Corcho’ Rodríguez dentro del área. El silbante decretó la pena máxima y Luca Orellano asumió la responsabilidad de ejecutar el penalti.

De acuerdo con lo que se habría escuchado durante la transmisión del encuentro, Luis Ángel Malagón intentó alertar a Rodolfo Cota desde la banca sobre la tendencia del argentino en sus disparos desde los once pasos. La recomendación del portero suplente habría sido que Cota se lanzara hacia su derecha, el mismo sector hacia el que Orellano terminó por dirigir el balón.

Cota optó por recostarse hacia su izquierda y el futbolista de Monterrey convirtió la pena máxima. Aunque seguir el consejo de Malagón no garantizaba detener el disparo, habría permitido al guardameta intentar la atajada en la dirección que eligió el argentino. Una intervención que pudo mantener al América con la ventaja en la eliminatoria.

PENAL PARA RAYADOS ¡GOOOOOL DE LOS REGIOS! ESTÁN ELIMINANDO AL AMÉRICA Orellano anota desde el machón penal y está eliminando al América de momento #AguilaORayado https://t.co/Qp190yPpLM — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 29, 2026

La indicación de Malagón que pudo cambiar el destino del América

Según lo reportado durante la transmisión de TUDN, Malagón tenía en su poder una hoja con el análisis de los posibles cobradores de penaltis del Monterrey. El arquero habría utilizado esa información para orientar a Cota, aunque se desconoce si el titular alcanzó a escuchar la recomendación de su compañero.

La importancia de aquella indicación radicaba en las condiciones de la serie. Al América le bastaba el empate para avanzar a las semifinales, debido a su posición en la tabla general y al 0-0 del partido de ida en el Gigante de Acero. Una atajada de Cota habría conservado ese escenario, con alrededor de 20 minutos por disputar.

La situación se complicó todavía más para los de Coapa cuando Edwin Cerrillo cometió otro penalti, esta vez sobre Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona. Uros Djurdjevic convirtió el 2-0 al minuto 82 y sentenció la eliminación del América, que se despidió del campeonato sin marcar un solo gol en los 180 minutos de la serie. El consejo de Malagón quedó como una de las anécdotas de una noche en la que una decisión desde los once pasos pudo cambiar la historia.