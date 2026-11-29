Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Qatar, donde Sergio Pérez terminó en la posición 18, antes del cierre de la temporada en Yas Marina

Última carrera de la temporada en Yas Marina | Reuters

La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Abu Dhabi 2026, última carrera de la temporada, después de la victoria de Kimi Antonelli en Qatar. La máxima categoría del automovilismo permanecerá en Medio Oriente para cerrar el calendario en el Circuito de Yas Marina, donde Checo Pérez concluirá su primera campaña con Cadillac del 4 al 6 de diciembre.

Antonelli consiguió su décima victoria del año en Lusail, donde aprovechó los daños en el monoplaza de George Russell, quien había partido desde la pole position. El británico terminó en la segunda posición para completar un nuevo doblete de Mercedes, mientras que Oscar Piastri, de McLaren, ocupó el tercer escalón del podio.

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Por su parte, el piloto mexicano finalizó en la posición 18, después de afrontar una penalización de cinco lugares en la parrilla por el incidente con Rafael Câmara en Las Vegas. El tapatío completó 55 de las 57 vueltas programadas y tendrá una última oportunidad de desarrollo en carrera para su monoplaza durante la visita a los Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Abu Dhabi, programado para el domingo 6 de diciembre de 2026 a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia se disputará en el Circuito de Yas Marina y corresponderá a la vigesimotercera y última fecha del campeonato mundial.

El trazado cuenta con una longitud de 5.281 kilómetros y la carrera está programada a 58 vueltas, para completar una distancia de 306.188 kilómetros. Una de las principales características de esta competencia es que comienza antes de la puesta del sol y termina bajo iluminación artificial, lo que genera variaciones en la temperatura del asfalto y en el comportamiento de los neumáticos.

Horarios del Gran Premio de Abu Dhabi 2026

Las actividades comenzarán el viernes 4 de diciembre con las primeras dos prácticas libres, mientras que el sábado 5 se disputarán la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación. El fin de semana contará con un formato tradicional, sin carrera Sprint. Estos son los horarios oficiales convertidos al tiempo del centro de México:

Sesión Fecha Horario CDMX Práctica libre 1 Viernes 4 de diciembre 03:30 a 04:30 horas Práctica libre 2 Viernes 4 de diciembre 07:00 a 08:00 horas Práctica libre 3 Sábado 5 de diciembre 04:30 a 05:30 horas Clasificación Sábado 5 de diciembre 08:00 a 09:00 horas Carrera Domingo 6 de diciembre 07:00 horas

El mexicano regresará a un circuito donde consiguió un podio en 2022, cuando terminó tercero con Red Bull y disputó el subcampeonato mundial de pilotos frente a Charles Leclerc. En esta ocasión, afrontará su última competencia del año con la escudería estadounidense.

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Tras la celebración del Gran Premio de Qatar, solamente queda una carrera en el calendario de la temporada 2026. Mercedes llegará a la última fecha con ambos campeonatos mundiales asegurados, después de que Antonelli conquistara el título de pilotos en México y la escudería alemana se proclamara campeona de constructores en Brasil.

4-6 de diciembre | GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina.

La competencia pondrá fin a una temporada marcada por la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico, la incorporación de Cadillac como la undécima escudería de la parrilla y el regreso de Sergio Pérez a la máxima categoría. Una vez concluida la actividad en Yas Marina, los equipos centrarán sus esfuerzos en la preparación de sus monoplazas para 2027.