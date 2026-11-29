El atacante mexicano inició la jugada del segundo gol de Jota Silva quien definió el encuentro con un doblete

Aris Salónica 0 V 2 Olympiakos de El Pireo SEDE: Estadio Kleanthis Vikelidis

Armando ‘La Hormiga’ González volvió a demostrar que su aportación al Olympiacos va más allá de los goles. El delantero mexicano ingresó para disputar la segunda mitad del encuentro ante el Aris y contribuyó al triunfo por 2-0 del conjunto rojiblanco, correspondiente a la jornada 12 de la Superliga de Grecia 2026-2027. Jota Silva se encargó de firmar las dos anotaciones, mientras que el atacante mexicano participó en la construcción del segundo tanto y generó un par de oportunidades frente a la portería rival.

El encuentro comenzó con un Aris que se adueñó de la posesión del balón y obligó al Olympiacos a replegar sus líneas. Los anfitriones encontraron espacios por los costados y estuvieron cerca de inaugurar el marcador mediante un tiro de esquina que terminó con un doble cabezazo dentro del área. Stefan Ortega Moreno se lanzó sobre su costado izquierdo para evitar la caída de su portería, en medio de los abucheos de la afición local.

El Olympiacos recuperó el protagonismo conforme avanzaron los minutos, aunque la falta de contundencia de Marius Broholm le impidió capitalizar sus aproximaciones. El atacante desperdició tres acciones, una de ellas invalidada por fuera de juego, mientras que Kostas Fortounis, Jota Silva y Joel Roca también intentaron romper el empate. Del otro lado, Giannis Gianniotas dejó escapar una oportunidad tras quedar frente a Ortega, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso sin anotaciones.

La Hormiga González entra al rescate del Olympiacos

Ante los problemas de contundencia de su equipo, el cuerpo técnico del Olympiacos liderado por Imano Alguacil, decidió modificar su aparato ofensivo para la segunda mitad. Armando González ingresó al terreno de juego para disputar los 45 minutos restantes, aunque durante sus primeras intervenciones tuvo dificultades para conectar con sus compañeros. El mexicano intentó asociarse mediante toques de cabeza y movimientos fuera del área, pero los rojiblancos carecieron de precisión en sus servicios.

El Aris recuperó la iniciativa después de una hora de partido y obligó a los visitantes a concentrarse en labores defensivas. Sin embargo, cuando los anfitriones atravesaban su mejor momento, Jota Silva aprovechó un error de la defensa local tras un servicio raso de Manolis Saliakas. El portugués recibió el balón dentro del área y ejecutó un remate de media vuelta que terminó pegado al poste para establecer el 1-0.

La anotación modificó las condiciones del encuentro y permitió que la Hormiga González encontrara mayores espacios. El mexicano protagonizó una de sus mejores intervenciones al retroceder para recibir el balón, protegerlo y distribuirlo hacia un costado antes de incorporarse al área. El delantero recibió nuevamente el esférico y sacó un disparo de media vuelta que obligó al guardameta del Aris a intervenir.

La Hormiga González participa en el doblete de Jota Silva

Armando González volvió a generar peligro después de recibir un pase filtrado que le permitió conducir hacia la portería contraria. El mexicano consiguió ejecutar un disparo cruzado pese a la presencia de tres defensores del Aris, en una muestra de su capacidad para generar oportunidades individuales. El delantero también colaboró en la recuperación del balón y mantuvo la presión sobre los zagueros locales.

La recompensa al trabajo colectivo de la Hormiga llegó en la jugada del segundo gol. González habilitó con un toque de cabeza a Manolis Saliakas, quien envió un centro hacia la posición de Jota Silva. El portugués resolvió con una vaselina por encima del guardameta local para firmar su doblete y establecer el 2-0. Aunque el mexicano no registró una asistencia directa, su intervención resultó determinante para darle continuidad a la jugada que sentenció el encuentro.

El Aris perdió intensidad durante los últimos minutos y el Olympiacos estuvo cerca de ampliar su ventaja mediante una incursión de Gelson Martins. Los rojiblancos consiguieron el triunfo por 2-0 con una actuación de la Hormiga González que dejó argumentos para competir por la titularidad. El delantero mexicano no pudo celebrar una anotación, pero su movilidad, capacidad de asociación, presión y participación en el segundo gol demostraron que puede ofrecerle distintas soluciones al ataque del conjunto griego.