El Valencia de Javier Aguirre recibe al Osasuna en la jornada 14 de LaLiga 2026. Consulta el horario, las alineaciones y dónde ver en vivo el partido desde el Estadio de Mestalla

Partidos en directo: Valencia vs Osasuna | Claro Sports

Javier Aguirre tiene una nueva oportunidad para alejar al Valencia de los puestos de descenso en el fútbol español. El equipo dirigido por el entrenador mexicano recibe al Osasuna este domingo 29 de noviembre en el Estadio de Mestalla, como parte de la jornada 14 de LaLiga 2026-2027, con el objetivo de conseguir su primera victoria como local en la presente temporada y dar continuidad a la recuperación que ha experimentado bajo las órdenes del Vasco.

El Valencia llega tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano y registra dos triunfos en sus últimos tres compromisos de liga, además de sumar 12 puntos que le permitieron salir de la zona de descenso. Por su parte, el Osasuna de Jagoba Arrasate viene de derrotar 1-0 al Málaga y acumula 15 unidades. El encuentro también representa un reencuentro para Aguirre con el equipo al que dirigió entre 2002 y 2006.

¿A qué hora inicia el Valencia vs Osasuna hoy 29 de noviembre de 2026?

El partido entre Valencia y Osasuna se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026 en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México (14:00 horas de España), en el Estadio de Mestalla.

El conjunto valencianista tiene la posibilidad de alcanzar al Osasuna en puntos si consigue la victoria. Además, los dirigidos por Javier Aguirre buscarán aprovechar las dificultades de los navarros fuera de casa, pues acumulan cinco derrotas consecutivas como visitantes en el campeonato español.

Alineaciones del Valencia vs Osasuna para la jornada 14, al momento

Javier Aguirre confirmó las bajas de Jesús Vázquez, Sergi Canós y Diego López para este compromiso. Por su parte, el Osasuna no contará con Alejandro Catena por suspensión. A falta de la confirmación oficial de las alineaciones, estos son los posibles equipos titulares para el encuentro en Mestalla.

Valencia: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, César Tárrega, Copete, José Luis Gayà; Pepelu, Guido Rodríguez; Luis Rioja, Javi Guerra, Dani Raba y Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.

Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, César Tárrega, Copete, José Luis Gayà; Pepelu, Guido Rodríguez; Luis Rioja, Javi Guerra, Dani Raba y Umar Sadiq. Osasuna: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Jorge Herrando, Enzo Boyomo, Diego Rico; Jon Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz; Rubén García, Ante Budimir y Kike Barja. DT: Jagoba Arrasate.

¿Dónde ver el Valencia vs Osasuna en vivo? Canales de TV y streaming online

La afición mexicana podrá disfrutar del partido del equipo dirigido por Javier Aguirre a través de Sky Sports, en televisión de paga, así como mediante las plataformas de streaming Sky+ e izzi go, de acuerdo con el servicio contratado. En España, la transmisión estará disponible por DAZN.

Asimismo, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del Valencia vs Osasuna, con todas las acciones, el resultado en directo, los goles y las incidencias del encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, en la que el Vasco Aguirre buscará dar otro paso hacia la permanencia en la Primera División de España.